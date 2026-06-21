На месте вырубки в московском Кунцево, где в мае проходили протесты, вероятно оборудуется позиция С-400 — OSINT-аналитики

Площадь и форма военной площадки, которую строят на месте вырубки в парке «Москворецкий» в московском Кунцево, сопоставимы с новыми позициями С-300 и С-400 вокруг столицы. На это обратили внимание OSINT-исследователи Jembob и Марк Крутов, изучившие спутниковые снимки участка. Официально назначение объекта власти не раскрывали.

Jembob опубликовал снимки Sentinel-2, на которых видна расчищенная площадка площадью около 4 га у стадиона «Медик». Исследователь отметил, что участок расположен на одной из наиболее высоких точек на западе Москвы в пределах МКАД. По его версии, на площадке могут строить новую позицию С-400, однако сам он подчеркнул, что это предположение требует подтверждения.

На спутниковых снимках видны несколько светлых объектов на расчищенной территории. Однако разрешение снимков не позволяет установить, что именно на них изображено: здания, строительная техника или бетонные площадки для военной техники и радиолокационных машин.