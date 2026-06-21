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Новости

На месте вырубки в московском Кунцево, где в мае проходили протесты, вероятно оборудуется позиция С-400 — OSINT-аналитики

The Insider
Фото: jembob

Фото: jembob

Площадь и форма военной площадки, которую строят на месте вырубки в парке «Москворецкий» в московском Кунцево, сопоставимы с новыми позициями С-300 и С-400 вокруг столицы. На это обратили внимание OSINT-исследователи Jembob и Марк Крутов, изучившие спутниковые снимки участка. Официально назначение объекта власти не раскрывали.

Jembob опубликовал снимки Sentinel-2, на которых видна расчищенная площадка площадью около 4 га у стадиона «Медик». Исследователь отметил, что участок расположен на одной из наиболее высоких точек на западе Москвы в пределах МКАД. По его версии, на площадке могут строить новую позицию С-400, однако сам он подчеркнул, что это предположение требует подтверждения.

На спутниковых снимках видны несколько светлых объектов на расчищенной территории. Однако разрешение снимков не позволяет установить, что именно на них изображено: здания, строительная техника или бетонные площадки для военной техники и радиолокационных машин.

Спутниковый снимок площадки на месте вырубки в Кунцево

Спутниковый снимок площадки на месте вырубки в Кунцево

Jembob

Марк Крутов написал, что новые позиции С-300 и С-400, созданные в Москве после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в целом имеют сходные размеры и форму. В качестве примеров он привел четыре объекта площадью примерно от 3,6 до 4,6 га. Площадь участка в Кунцево, по оценке Jembob, составляет около 4 га.

X (Twitter)https://twitter.com/kromark/status/2068446458215309594

Жители Кунцево начали протестовать против вырубки в парке «Москворецкий» 24 мая. Они сообщали, что к лесу у стадиона «Медик» приехали рабочие с бензопилами и тяжелой техникой, а затем на месте частично уложили асфальт. Документы на работы местным жителям, по их словам, не показали.

В тот же день на место приехал префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров. Отвечая на вопросы протестующих, он заявил: «Военный объект строится, что вам еще нужно?» После этого полиция начала задерживать участников акции. На видео с места также слышно, как Александров говорит силовикам: «Убирайте всех, в полицию».

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Минобороны России и власти Москвы публично не сообщали, какой именно объект строится на месте вырубки и требуется ли для него размещение комплексов ПВО.

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