В Эстонии предотвратили попытку поджечь завод дронов, продукция которого используется в Украине. Власти обвинили в подготовке диверсии ГРУ

В Эстонии задержали восемь человек по подозрению в попытке поджечь предприятие оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники и поставляет военную технику Украине. Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, за организацией диверсии, по данным Полиции безопасности Эстонии (КаПо), стояла российская военная разведка (ГРУ). Все восемь задержанных жители Латвии, пятеро из них уже заключены под стражу.

Нападение произошло в 03:06 по местному времени 14 ноября в волости Виймси к северу от Таллинна. Как рассказала генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси на пресс-конференции 15 ноября, нападавшие пытались проникнуть в здание компании. Их целью было устроить взрыв и поджечь предприятие. Довести задуманное до конца им не удалось благодаря вмешательству охраны Threod Systems. Никто не пострадал, предприятие не понесло существенного ущерба, производство и поставки продукции не были нарушены.

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон заявил, что эстонская контрразведка установила причастность России к организации нападения, а его координатором была российская военная разведка. В расследовании эстонским правоохранительным органам помогают Служба государственной безопасности и прокуратура Латвии.

Уголовное дело расследуется по статье о деятельности против безопасности Эстонии по заданию иностранной разведки или спецслужбы. Как пишет эстонское издание Reflect, следствию предстоит установить обстоятельства организации нападения, роли каждого из подозреваемых и их возможные связи с другими лицами. По оценке КаПо, российские спецслужбы стремятся запугать сотрудников европейских оборонных предприятий, нарушить производство и разработку новых технологий, а также помешать поставкам вооружений Украине.

После попытки диверсии премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил министру внутренних дел Игорю Таро и Государственной канцелярии подготовить меры по закрытию границы с Россией. По словам Михала, Эстония должна быть готова к такому шагу, если Россия продолжит гибридные операции на территории страны. Правительственный комитет по безопасности собрался для обсуждения произошедшего и дальнейших действий властей.

Threod Systems — эстонская оборонная компания, основанная в 2012 году. Она производит разведывательные беспилотники, оптико-электронные системы наблюдения и целеуказания, а также пневматические пусковые установки для ударных дронов. Среди ее разработок — разведывательный беспилотник EOS C VTOL с вертикальным взлетом и посадкой. По данным эстонского государственного портала Estonia, у компании есть заказчики почти в 30 странах, в том числе в 13 странах НАТО и Украине. Техника Threod Systems использовалась в Украине еще до начала полномасштабного российского вторжения.

В августе 2026 года в Таллинне уже было совершено нападение на другое эстонское оборонное предприятие, продукция которого используется в Украине, — Milrem Robotics. В ночь на 15 августа в здании компании, разрабатывающей беспилотные наземные военные машины, произошел пожар. Никто не пострадал, на производстве и поставках техники пожар не отразился. По подозрению в поджоге в Латвии задержали троих граждан этой страны, которых позднее передали Эстонии.

29 сентября власти Эстонии обвинили в организации поджога Milrem Robotics российские спецслужбы. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал произошедшее частью российской кампании по запугиванию европейских стран и ослаблению их поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «голословными» и «необдуманными».