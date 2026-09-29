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Новости

Эстония обвинила Россию в поджоге производителя беспилотников Milrem Robotics

The Insider
Фото: Eero Vabamägi

Фото: Eero Vabamägi

Власти Эстонии обвинили российские спецслужбы в поджоге здания производителя беспилотников Milrem Robotics в Таллинне, произошедшем в прошлом месяце. Заявления об этом во вторник, 29 сентября, выпустили глава эстонского МИД и Полиция безопасности (KAPO) страны. 

Пожар произошел в здании эстонского производителя в ночь с 14 на 15 августа. Компания Milrem Robotics занимается разработкой беспилотных наземных военных машин, которые в том числе используются в Украине. В результате инцидента никто не пострадал, а в самой компании позже заявили, что на производство и поставки техники он не повлиял.

Позже в Латвии задержали троих человек, подозреваемых в поджоге. Они оказались гражданами Латвии. Тогда же премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что следствие проверяет возможную причастность России.

Сейчас эту версию в своих публичных заявлениях власти подтвердили. Министр иностранных дел Маргус Цахкна написал, что поджог был саботажем, заказанным именно российскими спецслужбами: 

«Этот акт саботажа является частью более широкой кампании России по Европе, направленной на то, чтобы запугать нас и ослабить нашу поддержку Украины. Наш ответ будет противоположным. Мы увеличим как нашу поддержку Украины, так и давление на Россию с целью прекращения ее агрессии».

В Кремле эти обвинения уже отвергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «голословными» и «необдуманными». 

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Публикация:«Эстония обвинила Россию в поджоге производителя беспилотников Milrem Robotics»

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