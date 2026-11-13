ВСУ наступают южнее Новопавловки, налет на Волгоградский НПЗ, «маскировочные зонты» от Дениса Симачёва. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск с запада в сторону Дружковки
- На покровском направлении российские военные установили устойчивый контроль почти над всей застройкой Белицкого
- На южно-донецком направлении подразделения ВСУ наступают к реке Волчьей южнее Новопавловки
- На херсонском направлении украинские морпехи десантируют наземные дроны в российские тылы
- Налет украинских БПЛА на Волгоградский НПЗ — повреждены установки переработки нефти и резервуарный парк
- После массированной атаки на порт Усть-Луги в Ленинградской области там работает только один причал
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 287 831 человек
- Российский дизайнер Денис Симачёв запатентовал «маскировочные зонты» для защиты от тепловизоров
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к югу от Волчанска.
Минобороны РФ заявило о захвате села Котовка на северо-востоке Харьковской области южнее Волчанска. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт находится на расстоянии более 16 км от зоны контроля ВС РФ.
На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск с запада в сторону Дружковки.
В ответ на предложение Владимира Путина провести в Константиновке гуманитарную операцию по образцу Олешек (до 2016 года — Цюрупинск) в DeepState в очередной раз заявили, что город контролируют СОУ, а возможное перемирие ВС РФ используют для накопления сил в Константиновке, поэтому, по мнению аналитиков, соглашаться на предложение нельзя.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ закрепились в Новогригоровке к юго-западу от Дружковки. По информации DeepState, Новогригоровка находится в 8 км от зоны российского контроля.
На покровском направлении российские военные установили устойчивый контроль почти над всей застройкой Белицкого.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в Белицком и окрестностях. В результате только северо-западная окраина города остается в «серой зоне».
На южно-донецком направлении подразделения ВСУ наступают к реке Волчьей южнее Новопавловки.
Анатолий Радов сообщает, что СОУ вышли к Дачному на реке Волчьей к югу от Новопавловки. На карте DeepState Дачное полностью контролируется ВС РФ.
«Военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц тем временем фактически признал успехи украинских войск в продвижении вдоль реки Мокрые Ялы к Комару, опубликовав пост под заголовком «Зачем ВСУ прут на Комар».
На херсонском направлении украинские морпехи десантируют наземные дроны в российские тылы.
Военно-морские силы ВСУ рассказали об операции, в ходе которой украинские морпехи десантировали с воздуха НРК на оккупированной левый берег Днепра, где тот подорвал позицию российских операторов БПЛА.
OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту геопривязки ударов КАБ поблизости от линии фронта за последние несколько месяцев. Он отмечает, что ВС РФ наносят удары перед «просачиванием» собственной пехоты, и благодаря этому можно установить направления российского наступления на Изюм, Славянск, Константиновку и Доброполье.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что в октябре ВС РФ оккупировали 55,3 км² в Запорожской области, 23,3 км² — в Харьковской и 3 км² — в Сумской, однако за тот же период потеряли на 19 км² больше территории Донецкой области, чем захватили.
Владимир Зеленский рассказал, что ограничения скорости движения терминалов Starshield до 161 км/ч в Украине сохраняются, а американская сторона до сих пор не предоставила никаких объяснений происходящего. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что таким способом США пытаются давить на Киев в ходе переговоров. Axios сообщает со ссылкой также на украинского чиновника, что за три дня число беспилотных миссий, провалившихся из-за новых ограничений, возросло от 10% до 100%. Группа поддержки Украины в Конгрессе США, в которую входят 105 конгрессменов, потребовала полной отчетности от администрации Дональда Трампа и SpaceX о причинах ограничений, а также немедленного восстановления работы Starshield.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в течение дня 12 ноября 143 беспилотников (66 из них — реактивные) типов «Гербера» и других, а также барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 124 БПЛА — 87%, в том числе 60 реактивных, — и два барражирующих боеприпаса были сбиты или подавлены. В ночь на 13 ноября были запущены 117 беспилотников типа «Шахед» (63 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 80 БПЛА — 68%, в том числе 39 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях и падение обломков в 10 локациях.
В Донецкой области накануне из-за атак погибли четыре человека: трое в Краматорске и один в Беленьком, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин. Еще семь человек получили ранения.
В Сумской области двое мужчин были убиты целенаправленным ударом беспилотника накануне вечером, сообщил глава ОВА Олег Григоров. В Шосткинской общине была атакована гражданская инфраструктура, возник пожар на площади более 1000 м².
В Шевченковском районе Киева после ночной атаки беспилотников возник пожар в Институте травматологии и ортопедии, выбито не менее 100 окон. Пострадали три пациента, которые не успели спуститься в укрытие, около 30 человек удалось эвакуировать. ГСЧС показала видео эвакуации пациентов.
Рано утром Одесская область попала под удар реактивных БПЛА, погибли два человека, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Еще семь человек пострадали. Разрушен частный жилой дом. В ГСЧС рассказали, что в результате вечерней атаки на регион пострадали четыре человека, возник пожар в административно-производственном здании.
В Ровно беспилотник попал в многоэтажный дом. Начался пожар, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщила ГСЧС.
В Запорожье был атакован частный сектор, сообщила спасательная служба. Погиб 17-летний подросток, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. Разрушены два частных жилых дома, взрывной волной повреждены расположенные рядом дома. В Космическом районе Запорожья один человек погиб в результате атаки на промышленный объект и 30 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при попадании дрона в пятиэтажный жилой дом, сообщили местные власти.
Агрохолдинг Kernel, крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине, приостановил работу всех маслоэкстракционных заводов после российских атак. Компания сообщает о повреждении производственных зданий, оборудования и резервуаров. В Kernel пояснили, что работа предприятий связана с повышенной пожарной опасностью, поэтому после ударов производство остановили в соответствии с регламентом.
Сергей «Флеш» Бескрестнов в шутливой форме раскритиковал заявления о способности украинской РЭБ сбивать дроны и менять траектории российских ракет и авиабомб. Вероятно, его пост появился в ответ на публикацию о том, что украинская система РЭБ «Лима» в мае этого года отклонила две ракеты комплекса «Орешник», запущенные по Украине. Флеш подчеркнул, что не будет публично раскрывать реальные возможности украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 12 ноября 76 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 13 ноября были перехвачены 1198 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Ночью нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгограде вновь подвергся атаке беспилотников. В районе предприятия вспыхнул пожар, следует из опубликованных очевидцами фотографий. При налете дронов на южную промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, еще двое госпитализированы, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Бочаров не назвал предприятие, которое было атаковано. Он добавил, что в поселке Светлый Яр к югу от города повреждено остекление трех пятиэтажных жилых домов и молодежного центра. Украинские каналы сообщают об успешной атаке на Волгоградский НПЗ. Издание Astra, изучив опубликованные фото и видео пожара, подтвердило атаку на завод.
По предварительной оценке OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, на НПЗ были поражены две установки первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6, обеспечивающие около 70% ее мощности, а также резервуарный парк. Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку на Волгоградский НПЗ и заявил о поражении установок первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установки гидроочистки, сливно-наливной эстакады и шести резервуаров по 2000 м³.
После ночной атаки на отдельных автозаправочных станциях Волгограда появились очереди. Как подсчитал The Insider, с начала 2026 года Волгоградский НПЗ уже как минимум четырежды полностью прекращал переработку нефти после ударов дронов. Последний раз завод был атакован 2 октября 2026 года.
Экономист Сергей Вакуленко считает, что после ударов по Омскому и Волгоградскому НПЗ ситуация с бензином в России может стать критической, хотя подчеркивает, что фактический масштаб повреждений и остановок переработки пока неизвестен. По его оценке, на атакованные за последние недели НПЗ приходится около 55% мощностей по выпуску товарного бензина и сопоставимая доля поставок на внутренний рынок. Вакуленко отмечает, что ноябрьский спрос лишь примерно на 5% ниже июльского, а запасы, сделанные в октябре, могли покрыть около недели потребления. Если крупные НПЗ не удастся быстро восстановить, российским властям, по его мнению, придется административно ограничивать частное потребление топлива. Новые удары по заводам в Нижнекамске, Перми и Тюмени могут затронуть уже около двух третей внутреннего рынка бензина.
В результате атаки на промышленное предприятие в Самарской области погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Какое именно предприятие было атаковано, глава региона не уточнил. По информации украинского канала Exilenova+, под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Самара» — один из крупнейших промышленных узлов компании «Транснефть». Судя по опубликованным кадрам, на территории предприятия возник пожар. Последняя атака на ЛПДС была совершена 2 ноября.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об одном пострадавшем в результате ночной атаки на Ростов-на-Дону. Всего в городе было повреждено пять многоквартирных домов. Генштаб ВСУ подтвердил ночные удары по Ростову-на-Дону и заявил, что они были нанесены крылатыми ракетами «Нептун». Все цели были связаны с российским производством беспилотников: производственное предприятие «Ионос», склад хранения готовой продукции этого же предприятия, а также сервисный центр компании «Аэро-Хит», где обслуживаются FPV-дроны «Велес».
Ночью массированной атаке подвергся и Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, с вечера в направлении столицы летели 467 беспилотников, из которых 144 были перехвачены на подлете к Москве. Остальные, утверждает мэр, были сбиты на дальних рубежах. Во всех четырех столичных аэропортах временно ограничивали (1, 2, 3) прием и отправку самолетов. К утру ограничения сняли (1, 2).
OSINT-исследователь под ником Kyle Glen обратил внимание, что число танкеров, загружавшихся в порту Усть-Луги в 2026 году, почти вдвое меньше, чем в 2024-м. По его подсчетам, особенно заметно снижение в июне-июле и сентябре. Другой исследователь — под ником Osinthic ꑭ — пишет, что после удара БПЛА 11 ноября в порту работает лишь один причал.
Скидка на российскую нефть Urals в портах Балтийского и Чёрного морей достигла $31–33 за баррель к Brent — это максимум с апреля 2023 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков. Ограниченный спрос и рост стоимости перевозки также привели к тому, что в Индии Urals впервые с августа продается со скидкой к Brent. Вместе с тем, по данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, доходы России от экспорта сырой нефти в октябре выросли на 19% к сентябрю — до €449 млн в сутки, максимума с июня 2022 года.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил об атаке 11 ноября на позиции части радиолокационной разведки в Ленинградской области. По его информации, были поражены РЛС «Небо-СВУ», передвижная вышка 40В6 и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2». Канал Exilenova+ публикует видео, на котором ЗРПК «Панцирь» сбивает, предположительно, российские вертолеты.
Страхование российских дата-центров от атак БПЛА, диверсий и терроризма с октября подорожало более чем в сто раз, пишет «Коммерсантъ». Тарифы выросли с 0,03–0,06% до 1–5% страховой суммы: полис на объект стоимостью 10 млрд рублей теперь может обойтись в 100–500 млн рублей. Рост цен связывают с серией атак на цифровую инфраструктуру: только в октябре были атакованы не менее пяти дата-центров «Яндекса», Сбербанка и VK.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 ноября по 20:00 12 ноября стало известно как минимум о 14 погибших и 74 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 287 831 погибшего российского военного в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Согласно прогнозу Financial Times на основе анализа взломанной внутренней базы Росстата, к концу 2026 года общее количество погибших составит 650 тысяч человек.
Вооружения и военная техника
В Чехии расследуется дело о не поставленных минометных боеприпасах для ВСУ, заказанных осенью 2022 года. Сообщается, что из 100 тысяч боеприпасов поставлены были всего 3 тысячи. Хотя в основном в деле замешаны украинские компании, бо́льшая часть средств выводилась через Прагу, часть из них пропала.
Российский дизайнер Денис Симачёв запатентовал «маскировочные зонты» для защиты от тепловизоров для ВС РФ. Патент был выдан в 2024 году, а сейчас, как сообщается, такие зонты производятся в 40 населенных пунктах, и более 25 тысяч уже отправлены на фронт.
О главных событиях войны 12 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ стабилизировали ситуацию на лиманском направлении, работа сервиса Starshield в Украине вновь ограничена. Что происходит на фронте
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