ВСУ наступают южнее Новопавловки, налет на Волгоградский НПЗ, «маскировочные зонты» от Дениса Симачёва. Что происходит на фронте

«Военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц тем временем фактически признал успехи украинских войск в продвижении вдоль реки Мокрые Ялы к Комару, опубликовав пост под заголовком «Зачем ВСУ прут на Комар».

На херсонском направлении украинские морпехи десантируют наземные дроны в российские тылы.

Военно-морские силы ВСУ рассказали об операции, в ходе которой украинские морпехи десантировали с воздуха НРК на оккупированной левый берег Днепра, где тот подорвал позицию российских операторов БПЛА.

OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту геопривязки ударов КАБ поблизости от линии фронта за последние несколько месяцев. Он отмечает, что ВС РФ наносят удары перед «просачиванием» собственной пехоты, и благодаря этому можно установить направления российского наступления на Изюм, Славянск, Константиновку и Доброполье.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что в октябре ВС РФ оккупировали 55,3 км² в Запорожской области, 23,3 км² — в Харьковской и 3 км² — в Сумской, однако за тот же период потеряли на 19 км² больше территории Донецкой области, чем захватили.

Владимир Зеленский рассказал, что ограничения скорости движения терминалов Starshield до 161 км/ч в Украине сохраняются, а американская сторона до сих пор не предоставила никаких объяснений происходящего. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что таким способом США пытаются давить на Киев в ходе переговоров. Axios сообщает со ссылкой также на украинского чиновника, что за три дня число беспилотных миссий, провалившихся из-за новых ограничений, возросло от 10% до 100%. Группа поддержки Украины в Конгрессе США, в которую входят 105 конгрессменов, потребовала полной отчетности от администрации Дональда Трампа и SpaceX о причинах ограничений, а также немедленного восстановления работы Starshield.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в течение дня 12 ноября 143 беспилотников (66 из них — реактивные) типов «Гербера» и других, а также барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 124 БПЛА — 87%, в том числе 60 реактивных, — и два барражирующих боеприпаса были сбиты или подавлены. В ночь на 13 ноября были запущены 117 беспилотников типа «Шахед» (63 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 80 БПЛА — 68%, в том числе 39 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях и падение обломков в 10 локациях.

В Донецкой области накануне из-за атак погибли четыре человека: трое в Краматорске и один в Беленьком, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин. Еще семь человек получили ранения.

В Сумской области двое мужчин были убиты целенаправленным ударом беспилотника накануне вечером, сообщил глава ОВА Олег Григоров. В Шосткинской общине была атакована гражданская инфраструктура, возник пожар на площади более 1000 м².

В Шевченковском районе Киева после ночной атаки беспилотников возник пожар в Институте травматологии и ортопедии, выбито не менее 100 окон. Пострадали три пациента, которые не успели спуститься в укрытие, около 30 человек удалось эвакуировать. ГСЧС показала видео эвакуации пациентов.