Страховка российских дата-центров от дронов подорожала более чем в 100 раз. Полис на 10 млрд рублей может стоить 500 млн

Стоимость страхования российских центров обработки данных от атак беспилотников, терроризма и диверсий с октября выросла в отдельных случаях более чем в 100 раз. Если в первой половине 2026 года тарифы составляли 0,03–0,06% от страховой суммы, то теперь достигают 1–5%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на страховых брокеров и страховщиков. Как подсчитал The Insider, при страховой сумме 10 млрд рублей стоимость такой защиты по указанным ставкам увеличивается с прежних 3–6 млн до 100–500 млн рублей.

Новые ставки начали действовать с 1 октября, сообщили представители рынка. По их словам, еще в прошлом году защита дата-центров от терроризма и диверсий обходилась владельцам практически бесплатно по сравнению с нынешними условиями.

Подорожание связано с участившимися атаками на инфраструктурные объекты и пересмотром политики Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), полностью принадлежащей Банку России. С октября государственный перестраховщик применяет новые условия покрытия ущерба от ударов беспилотников.

Первые 50 млн рублей ущерба могут остаться за владельцем дата-центра

Как следует из официальной концепции РНПК, которую изучил The Insider, дата-центры входят в третью категорию объектов наряду с предприятиями микроэлектроники и крупными логистическими комплексами. Для них установлен базовый тариф перестрахования 1%, франшиза 50 млн рублей и собственное удержание страховщика в размере не менее 50 млн рублей.

Франшиза означает, что при стандартных условиях первые 50 млн рублей ущерба не компенсируются страховкой. Максимальный лимит по одному страховому случаю составляет 10 млрд рублей, а срок перестраховочного покрытия ограничен шестью месяцами.

При расчете стоимости полиса имеет значение и местоположение объекта. Страховщики оценивают близость к территориям, подвергающимся атакам, наличие защитных сеток, экранирования и средств радиоэлектронной борьбы. В некоторых случаях владельцы дата-центров вынуждены сокращать страховые лимиты или исключать отдельные риски, чтобы снизить расходы.

По оценке аналитиков, с которыми поговорил «Коммерсантъ», доля договоров страхования ЦОДов с франшизами увеличилась примерно на 20 процентных пунктов и превысила 40%. При этом полностью отказаться от полисов многие операторы не могут: наличие страховки предусматривается кредитными соглашениями и договорами аренды.

Страховщику пришлось выделить 165 млрд рублей после роста убытков

Еще в августе The Insider писал, что государственный перестраховщик существенно ограничил защиту российского бизнеса от атак беспилотников. К тому времени резервы РНПК на покрытие ущерба от терактов, диверсий и ударов дронов превысили 100 млрд рублей. Ответственность компании по этим рискам составляла более 8 трлн рублей.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о решении дополнительно выделить РНПК 165 млрд рублей капитала. По ее словам, деньги необходимы, чтобы компания могла выполнять принятые обязательства. РНПК фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий в России, продолжая предоставлять льготные условия стратегически важным отраслям.

В конце октября The Insider также рассказывал, что РНПК рассматривает новое ужесточение условий. Если совокупные убытки по договорам превысят 200 млрд рублей, перестраховщик может повысить тариф и сократить лимиты ответственности в пять раз.

За месяц беспилотники атаковали пять дата-центров крупнейших российских компаний

Резкий рост стоимости страховок происходит на фоне серии украинских ударов по российской цифровой инфраструктуре. В октябре беспилотники атаковали пять дата-центров, принадлежащих «Яндексу», Сбербанку и VK.

После атак на объекты «Яндекса» в Сасове Рязанской области и Калуге компания договорилась с конкурентами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов пострадавших клиентов. Работа дата-центра в Сасове полностью остановилась. К середине 2026 года облачная платформа «Яндекса» обслуживала 64 тысячи клиентов, однако сколько из них пострадали, компания не раскрыла.

На фоне угрозы новых ударов российские организации начали искать альтернативные способы защиты вычислительных мощностей. The Insider рассказывал о росте спроса на мобильные дата-центры, которые можно перевозить между площадками. Один из поставщиков таких комплексов — Yadro, входящая в «Икс Холдинг», первым заместителем гендиректора которого работает Борис Королëв, сын первого заместителя директора ФСБ Сергея Королëва.

Одновременно растут расходы на физическую защиту стационарных дата-центров. В октябре Минцифры подготовило рекомендации по их защите от беспилотников. По оценкам участников отрасли, реализация новых требований может увеличить стоимость услуг ЦОДов примерно на 10% без учета инфляции.