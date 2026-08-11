В России изменили правила страхования бизнеса от атак дронов. Часть ущерба не покроют — «Коммерсантъ»

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), на 100% принадлежащая Банку России, с 1 августа резко ограничила условия страховой защиты бизнеса от терактов, диверсий и атак беспилотников. Для большинства предприятий максимальное покрытие одного объекта составит 10 млрд рублей, при этом страховка не будет компенсировать убытки от остановки производства, а часть прямого ущерба компании придется оплачивать самостоятельно. Новые условия приводит «Коммерсантъ», ознакомившийся с презентацией РНПК.

The Insider выяснил, что новая схема появилась после конфликта государственной РНПК с другими участниками страхового рынка, которые отказались принять большинство первоначально предложенных ею условий. Часть требований в итоге была смягчена, однако ключевые ограничения сохранились. При этом созданные РНПК с начала года резервы на выплаты по терактам, диверсиям и атакам дронов уже превысили 100 млрд рублей — примерно на 41% больше всех выплат компании за весь 2025 год.

Ужесточение происходит на фоне резкого роста ущерба от атак беспилотников. Ответственность РНПК по этим рискам превышает 8 трлн рублей, а в первом полугодии сегмент принес компании отрицательный финансовый результат. Ранее The Insider писал, что за первые четыре месяца 2026 года убыточность компании достигала 2800%.

РНПК не продает полисы предприятиям напрямую. Перестрахование — это когда одна страховая компания делит возможные выплаты с другой. Обычные страховщики передают РНПК часть крупных рисков, которые не готовы полностью брать на себя.

Условия РНПК влияют на весь российский рынок страхования крупных объектов. По данным Банка России, в первом квартале 2026 года на госкомпанию приходилось более 68% взносов, принятых в перестрахование без учета ОСАГО. Свою долю в сегменте страхования от терактов и диверсий РНПК оценивала в 50–85%.

Для юридических лиц перестраховать один объект можно будет максимум на шесть месяцев, после чего договор автоматически продлят, если РНПК не потребует изменить условия или прекратить его действие. Для физических лиц максимальный срок составит 12 месяцев. Условия покрытия сверх стандартного лимита придется отдельно согласовывать с РНПК.

Для предприятий ТЭК, электроэнергетики, нефтехимии и судостроения лимит составит 10 млрд рублей, а франшиза — 250 млн рублей. Франшиза представляет собой часть ущерба, которую владелец объекта оплачивает самостоятельно. Еще 250 млн рублей риска страховая компания должна будет оставить на себе, не передавая РНПК.

Для металлургических, химических и оборонных предприятий франшиза и собственное удержание страховщика составят по 100 млн рублей. Для крупных логистических центров, предприятий микроэлектроники и дата-центров эти суммы составят по 50 млн рублей. В отдельных случаях РНПК будет принимать такие объекты только после дополнительного согласования.

Базовый тариф РНПК для этих отраслей составит 1% от страховой суммы. При сумме в 10 млрд рублей передача риска РНПК обойдется страховщику в 100 млн рублей. Окончательная стоимость полиса для предприятия может отличаться, поскольку его продает обычная страховая компания.

В презентации РНПК, с которой ознакомился «Коммерсантъ», говорится, что новые тарифы лишь «незначительно сократят убыток» компании и «не отражают реальных ожидаемых убытков». Целью схемы называется сохранение хотя бы ограниченной страховой защиты для стратегических отраслей. Значительную часть возможных потерь при будущих атаках придется оплачивать владельцам пострадавших объектов и выдавшим им полисы страховщикам.