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Российская национальная перестраховочная компания планирует ограничить страховку по рискам терроризма и диверсий, а также атакам БПЛА — «Ъ»

The Insider
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Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует ограничить объем убытков по рискам терроризма и диверсий (ТиД), а также атакам БПЛА. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в страховых компаниях, если выплаты страховщика по указанным рискам превысят 200 млрд рублей, тариф для него резко вырастет, а перестраховочное покрытие сократится в пять раз. 

По данным «Ъ», РНПК хочет добавить в облигаторные (в отношении группы объектов на общих условиях) договоры оговорку, что условия перестрахования могут ужесточиться при реализации значительных убытков. Как пояснил один из источников газеты, превышение порога объема убытков в 200 млрд рублей «в отношении перестрахования рисков терроризма и диверсий и рисков БПЛА» по событиям после 1 октября 2026 года ведет к росту тарифа до 50% от максимального агрегатного лимита (в настоящее время 1%) и снижению любых лимитов ответственности перестраховщика в пять раз. 

РНПК будет уведомлять страховщиков об изменении условий заранее. В случае, если перестраховщик не согласен с этим, он имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке. Изменения коснутся всех основных договоров страхования, в отношении которых уже действует перестрахование, а также распространятся на основные договоры страхования, заключаемые после даты вступления изменений в силу.

Порог в 200 млрд рублей связан с расчетами РНПК уровня, «позволяющего компании сохранить прежнюю финансовую устойчивость без дополнительного привлечения капитала», рассказал «Ъ» заместитель гендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн. По словам управляющего директора по корпоративному страхованию страхового брокера «Реал» Максима Васильева, последовательно вводимые РНПК условия «ограничивают круг страховщиков, способных предлагать пакетное покрытие ТиД».

С 1 августа РНПК резко ограничила условия страховой защиты бизнеса от терактов, диверсий и атак беспилотников. По новым правилам, для большинства предприятий максимальное покрытие одного объекта составит 10 млрд рублей, при этом страховка не будет компенсировать убытки от остановки производства, а часть прямого ущерба компании придется оплачивать самостоятельно. Объем выплат по договорам входящего перестрахования РНПК в первые шесть месяцев текущего года составил почти 38 млрд рублей.

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Публикация:«Российская национальная перестраховочная компания планирует ограничить страховку по рискам терроризма и диверсий, а также атакам БПЛА — «Ъ»»

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