Волгоградский НПЗ снова атаковали дроны. С начала года завод уже четырежды останавливал переработку нефти

После ночной атаки на отдельных автозаправочных станциях Волгограда появились очереди. На одной из заправок, по словам автомобилистов, к каждой колонке стояли по пять-семь машин. Одновременно местные журналисты зафиксировали повышение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на 50 копеек за литр в сетях «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». Дизельное топливо на заправках «Лукойла» подорожало на рубль по сравнению с 7 ноября — до 82,45 рубля за литр.

Четыре остановки переработки за девять месяцев

Волгоградский НПЗ — один из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 14 млн тонн нефти в год. В 2024 году предприятие переработало 13,5 млн тонн сырья (примерно 5% от общероссийского объема), произведя около 6 млн тонн дизельного топлива и 1,9 млн тонн бензина.

В 2026 году завод неоднократно прекращал производство после украинских атак. Первая подтвержденная полная остановка пришлась на 11 февраля, когда была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-1, обеспечивающая около 40% мощности предприятия. После удара 29 мая завод вновь прекратил переработку. Повреждения получили три установки первичной переработки, совокупная мощность которых превышала 90% от всей мощности НПЗ.

После следующей атаки в конце июля предприятие полностью остановилось и перестало выставлять нефтепродукты на продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Еще одна вынужденная остановка призошла 2 октября, когда беспилотники вновь повредили оборудование завода.

Нынешняя атака стала как минимум пятой на Волгоградский НПЗ с начала 2026 года. В общей сложности, по подсчетам украинского мониторингового проекта Exilenova+, предприятие подвергалось ударам 13 раз с начала полномасштабной войны. Продолжает ли завод переработку после нынешнего пожара и какие именно установки пострадали, пока неизвестно.

Удары вывели из строя около трети российских мощностей нефтепереработки

Новая атака произошла на фоне очередного обострения топливного кризиса в России. По данным Reuters, с конца октября украинские удары привели к перебоям в работе 9 из 35 крупнейших российских НПЗ. Совокупная мощность затронутых предприятий составляет около 300 тысяч тонн нефти в сутки — примерно треть всех российских мощностей первичной переработки.

Фактическое сокращение переработки источники Reuters оценивают в объеме до 200 тысяч тонн в сутки. В конце октября российские НПЗ перерабатывали около 700 тысяч тонн нефти ежедневно. Ранее The Insider писал, что перебои на заводах сопровождались возвращением ограничений на продажу топлива в российских регионах.

Между тем в ночь на 13 ноября массированной атаке подвергся и Московский регион. По словам мэра Сергея Собянина, с вечера четверга в направлении столицы летели 467 беспилотников, из которых 144 были перехвачены на подлете к Москве. Остальные, утверждает мэр, были сбиты на дальних рубежах. Во всех четырех столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку самолетов. К утру ограничения сняли.