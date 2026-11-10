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Украинские атаки вывели из строя почти треть мощностей нефтепереработки в России — Reuters

The Insider
Фото: пожар на НПЗ в Саратове, 7 ноября 2026 / Exilenova+

Фото: пожар на НПЗ в Саратове, 7 ноября 2026 / Exilenova+

Украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам за последние пару недель вывели из строя около 30% мощностей НПЗ. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет агентство Reuters. 

Учитываются атаки на заводы, начавшиеся в конце октября. Украина тогда возобновила атаки по энергоинфраструктуре в России после непродолжительного «энергетического перемирия».

За это время украинские удары вызвали перебои в работе девяти из 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Суммарная суточная мощность пострадавших НПЗ оценивается примерно в 300 тысяч тонн. В общем российские заводы (с учетом атакованных) способны вырабатывать до 930 тысяч тонн топлива в день. В последних числах октября общую суточную выработку оценивали примерно в 700 тысяч тонн: фактическое сокращение источники Reuters оценивают примерно в 200 тысяч тонн.

В число наиболее пострадавших предприятий входят нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Ярославле и Поволжье. На минувших выходных стало известно, что на фоне ударов по своим предприятиям «Роснефть» решила вернуть лимиты на топливо на заправках компании: в городской черте — до 30 литров в одни руки. 

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Публикация:«Украинские атаки вывели из строя почти треть мощностей нефтепереработки в России — Reuters»

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