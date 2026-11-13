Скидки на российскую нефть достигли максимума с 2023 года. В октябре доходы от ее экспорта выросли на 19%

Скидки на российскую нефть Urals в портах Балтийского и Черного морей достигли $31–33 за баррель относительно эталонного сорта Brent — максимума с апреля 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков. При этом месяцем ранее российские доходы от экспорта сырой нефти выросли на 19%, до €449 млн в сутки, что стало максимальным показателем с июня 2022 года, следует из опубликованного 12 ноября исследования финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным аналитиков, которые приводит газета, за неделю к 6 ноября дисконт на Urals в портах Приморска и Усть-Луги увеличился на $2,95, до $31 за баррель, а в Новороссийске — на $2,15, до $33. Одновременно стоимость российской нефти с отгрузкой в балтийских портах снизилась на $24,73, до $65,63 за баррель, а в Новороссийске — на $23,93, до $63,63.

Аналитики связывают увеличение скидок с ограниченным спросом на российское сырье и высокой стоимостью морских перевозок. Несмотря на некоторое снижение ставок фрахта, доставка нефти из российских портов в Азию остается дорогой. По оценкам агентства, транспортировка партий объемом 100 тысяч тонн из Приморска в Индию и Китай обходится в $28,6–32,7 за баррель.

На индийском рынке российская нефть также подешевела относительно Brent. По данным агентства Argus, цена Urals с поставкой на западное побережье Индии в декабре снизилась на $2,3, до $94,38 за баррель. Впервые с августа российский сорт стал продаваться со скидкой к эталону, которая достигла $2,25 за баррель. Эта оценка учитывает доставку нефти покупателю, в отличие от котировок в российских портах.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали сокращать закупки российской нефти в пользу поставщиков из Персидского залива. Финансовый директор государственной компании Bharat Petroleum Ветса Рамакришна Гупта объяснял это высокой стоимостью перевозок и более выгодными предложениями ближневосточных производителей.

По данным аналитической компании Kpler, которые приводит Bloomberg, в ноябре поставки нефти в Индию через Ормузский пролив увеличились до 2,1 млн баррелей в сутки, превысив российский импорт, составлявший 1,8 млн баррелей. В то же время Китай нарастил закупки российского сырья. По оценке S&P Global Commodities at Sea, в октябре поставки российской нефти в Китай выросли на 20% относительно сентября и на 43% год к году, до 1,57 млн баррелей в сутки.

В октябре доходы от экспорта российской нефти достигли максимума за четыре года

Несмотря на увеличение скидок в начале ноября, предыдущий месяц оказался для российских экспортеров одним из наиболее прибыльных за время полномасштабной войны. Согласно исследованию CREA, доходы России от экспорта сырой нефти в октябре выросли на 19% относительно сентября и достигли €449 млн в сутки — максимума с июня 2022 года. При этом физические объемы экспорта увеличились на 6%.

Доходы от всех экспортируемых ископаемых видов топлива, включая нефть, нефтепродукты, газ и уголь, выросли на 14%, до €754 млн в сутки. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года. В CREA связывают рост доходов с высокими мировыми ценами на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке. Средняя стоимость Urals в октябре, по оценке исследователей, достигла $101,7 за баррель.

При этом экспортные доходы не равнозначны поступлениям российского бюджета. Ранее The Insider писал, что за январь–сентябрь 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 5,47 трлн рублей. На поступления, помимо мировых цен, влияли снижение добычи и экспорта, а также укрепление рубля.

Международное энергетическое агентство ожидает избытка нефти на мировом рынке

На фоне восстановления поставок из стран Персидского залива Международное энергетическое агентство (МЭА) 13 ноября пересмотрело прогноз баланса мирового нефтяного рынка. Если ранее агентство ожидало дефицита нефти в четвертом квартале 2026 года, то теперь прогнозирует избыток предложения.

Согласно ноябрьскому докладу МЭА, мировая добыча нефти в четвертом квартале составит в среднем 105 млн баррелей в сутки — на 1,7 млн баррелей больше ожидаемого спроса. В агентстве объяснили пересмотр прогноза тем, что ближневосточные поставки восстанавливаются быстрее, чем растет мировой спрос, несмотря на продолжающиеся атаки на торговые суда.

Ранее The Insider подробно разбирал, как формируются котировки Urals и почему стоимость российской нефти в портах отгрузки может существенно отличаться от цены с доставкой в Индию или Китай. После введения западных санкций стоимость фрахта, страховки и услуг посредников стала одним из основных факторов, влияющих на доходность российского нефтяного экспорта.