Нефтегазовые доходы России упали на 17%, несмотря на двукратный рост цены Urals

Нефтегазовые доходы российского бюджета за первые девять месяцев 2026 года сократились на 17%, несмотря на резкий рост стоимости российской нефти. Причинами стали снижение добычи и экспорта на фоне войны и украинских атак на нефтяную инфраструктуру, а также укрепление рубля, пишет Reuters со ссылкой на данные Минфина и LSEG.

За январь–сентябрь налоговые поступления от добычи нефти и газа составили 5,47 трлн рублей ($64,43 млрд) против 6,61 трлн рублей за тот же период 2025 года. Нефтегазовый сектор обеспечивает около 20% налоговых поступлений российского бюджета. Дефицит бюджета в этом году, как ожидается, достигнет 3% ВВП — почти вдвое больше первоначально запланированного.

При этом цена российской нефти Urals к концу сентября превысила $92 за баррель — примерно вдвое больше, чем до начала войны с Ираном 28 февраля. Тогда Urals с отгрузкой из Приморска стоила около $45 за баррель. 8 апреля цена достигала $113,89 — максимума с 2013 года.

Росту стоимости российской нефти способствовали перебои с поставками с Ближнего Востока, а также сокращение отгрузок через Новороссийск. По словам трейдеров, порт продолжает работать ниже своей мощности из-за рисков после серии украинских атак и нехватки танкеров.

Одновременно Россия сокращает добычу. В сентябре власти понизили прогноз производства и экспорта нефти и газа на 2026 год. Новый прогноз по добыче нефти предполагает минимальный показатель за 17 лет.

По данным ОПЕК, в августе Россия добывала 8,718 млн баррелей нефти в сутки — более чем на 5,6% меньше, чем в январе, когда добыча составляла 9,240 млн баррелей. Reuters связывает сокращение в том числе с регулярными атаками украинских беспилотников на российские НПЗ, из-за которых предприятия вынуждены снижать производство, а в регионах возникает дефицит топлива.

Дополнительное давление на бюджетные поступления оказывает укрепление рубля. В январе–августе российская валюта была в среднем примерно на 9% крепче к доллару, чем за аналогичный период прошлого года. В результате средняя цена нефти, используемая российскими властями для расчета налогов, выросла лишь с $59,12 до $66,70 за баррель, несмотря на гораздо более значительный рост рыночной цены Urals.