Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.54

EUR

90.24

OIL

116.51

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

108

 

 

 

 

 

Новости

Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока из-за высоких цен на морские перевозки — Bloomberg

The Insider
НПЗ Bharat Petroleum Corp в Мумбаи. Фото: Reuters

НПЗ Bharat Petroleum Corp в Мумбаи. Фото: Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия сокращают объемы поставок от своего основного поставщика — России и все чаще предпочитают покупать сырую нефть в странах Персидского залива, пишет Bloomberg. По данным издания, это происходит из-за очень высоких цен на фрахт, что делает перевозку сырья на большие расстояния невыгодной.

Как рассказывают трейдеры, некоторые партии нефти из Ирака продаются со скидкой более $25 за баррель по сравнению с эталонным сортом Dubai. При этом российская нефть продается примерно на $2 дороже эталона, что делает закупки нерентабельными.

По словам финансового директора государственной нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp. Ветсы Рамакришны Гупты, объемы поставок, запланированных на ноябрь, значительно сократились, поскольку стали невыгодными. «Из-за роста стоимости фрахта мы не получаем выгодных предложений из России», — заявил Гупта. По его словам, в ноябре поставки из России оказались меньше, чем из стран Персидского залива. Другие индийские компании — Indian Oil Corp., Mangalore Refinery и Petrochemicals Ltd. (MRPL) — также сократили закупки российской нефти.

Нефть со скидкой предлагают не только в Ираке. Саудовская компания Saudi Aramco недавно продала около 7 млн баррелей нефти сорта Khafji с немедленной отгрузкой со скидкой $10 за баррель относительно сорта Dubai. Abu Dhabi National Oil Co. (ОАЭ) в октябре реализовала около 20 млн баррелей нефти с отгрузкой в декабре и тоже со скидкой.

Поставки нефти с Ближнего Востока восстановились почти до довоенного уровня (то есть до начала войны США и Израиля против Ирана), несмотря на продолжающиеся атаки на суда в регионе, отмечает Bloomberg. Это объясняется тем, что страны Залива, чьи экономики в значительной степени зависят от нефтяных доходов, стараются поддерживать экспорт.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока из-за высоких цен на морские перевозки — Bloomberg»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте