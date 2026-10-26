Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти в пользу поставщиков с Ближнего Востока из-за высоких цен на морские перевозки — Bloomberg

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия сокращают объемы поставок от своего основного поставщика — России и все чаще предпочитают покупать сырую нефть в странах Персидского залива, пишет Bloomberg. По данным издания, это происходит из-за очень высоких цен на фрахт, что делает перевозку сырья на большие расстояния невыгодной.

Как рассказывают трейдеры, некоторые партии нефти из Ирака продаются со скидкой более $25 за баррель по сравнению с эталонным сортом Dubai. При этом российская нефть продается примерно на $2 дороже эталона, что делает закупки нерентабельными.

По словам финансового директора государственной нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp. Ветсы Рамакришны Гупты, объемы поставок, запланированных на ноябрь, значительно сократились, поскольку стали невыгодными. «Из-за роста стоимости фрахта мы не получаем выгодных предложений из России», — заявил Гупта. По его словам, в ноябре поставки из России оказались меньше, чем из стран Персидского залива. Другие индийские компании — Indian Oil Corp., Mangalore Refinery и Petrochemicals Ltd. (MRPL) — также сократили закупки российской нефти.

Нефть со скидкой предлагают не только в Ираке. Саудовская компания Saudi Aramco недавно продала около 7 млн баррелей нефти сорта Khafji с немедленной отгрузкой со скидкой $10 за баррель относительно сорта Dubai. Abu Dhabi National Oil Co. (ОАЭ) в октябре реализовала около 20 млн баррелей нефти с отгрузкой в декабре и тоже со скидкой.

Поставки нефти с Ближнего Востока восстановились почти до довоенного уровня (то есть до начала войны США и Израиля против Ирана), несмотря на продолжающиеся атаки на суда в регионе, отмечает Bloomberg. Это объясняется тем, что страны Залива, чьи экономики в значительной степени зависят от нефтяных доходов, стараются поддерживать экспорт.