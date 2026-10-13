Цены на экспорт российской нефти в Индию достигли рекорда из-за рисков для судоходства — Reuters

В начале октября стоимость морских перевозок нефти из российских портов в Индию подорожала до рекордных значений. Ставки выросли из-за рисков для судоходства в Черном море, что увеличило стоимость обслуживания танкеров или вовсе вынудило их идти с грузом из балтийских портов. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По оценке трейдеров, стоимость перевозки нефти марки Urals из Черного моря в Индию выросла до рекордных $27–30 млн за рейс в одну сторону. Еще в сентябре этот же маршрут для танкеров обходился в $19 млн.

Из портов в Балтийском море перевозки нефти тоже подорожали: например, партию объемом около 100 тысяч тонн теперь перевозят в среднем по цене до $21–23 млн за рейс в одну сторону. Отдельные предложения доходят до $25 млн. В сентябре стоимость была примерно $13–16 млн.

Во многом на рост цен повлияли изменения ставок фрахта. Фрахт — это, по сути, плата за перевозку груза. Его стоимость складывается из надбавок (например, портовых сборов) и базовой ставки. Последняя — это фиксированная часть тарифа, именно она выросла.

На изменение цен повлияла обстановка в Черном море: во второй половине лета связанные с Россией суда в его акватории стали целями регулярных атак украинских беспилотников.

По данным судовых брокеров, ставки фрахта для перевозок из Черного моря в Средиземное выросли в два раза: примерно с 500 базисных пунктов до 1002. Это исторический максимум. Ставки на маршрутах внутри Средиземноморья тоже выросли до рекордных значений — до 900 пунктов по шкале Worldscalе, которая является международным стандартом расчета ставок фрахта.

Как отмечает Reuters, рост ставок фрахта заметно сказывается на доходности морских перевозок нефти. Кризисная ситуация не позволяет России в полной мере получить выгоду от высоких цен на нефть. Основные объемы сырья также вынужденно отправляются из западных портов по длинным и дорогим маршрутам в Азию.