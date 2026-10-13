Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.92

EUR

94.04

OIL

105.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

131

 

 

 

 

 

Новости

Цены на экспорт российской нефти в Индию достигли рекорда из-за рисков для судоходства — Reuters

The Insider
Пожар на танкере Aframax Rio в Черном море, октябрь 2026. Фото: Exilenova+

Пожар на танкере Aframax Rio в Черном море, октябрь 2026. Фото: Exilenova+

В начале октября стоимость морских перевозок нефти из российских портов в Индию подорожала до рекордных значений. Ставки выросли из-за рисков для судоходства в Черном море, что увеличило стоимость обслуживания танкеров или вовсе вынудило их идти с грузом из балтийских портов. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters. 

По оценке трейдеров, стоимость перевозки нефти марки Urals из Черного моря в Индию выросла до рекордных $27–30 млн за рейс в одну сторону. Еще в сентябре этот же маршрут для танкеров обходился в $19 млн. 

Из портов в Балтийском море перевозки нефти тоже подорожали: например, партию объемом около 100 тысяч тонн теперь перевозят в среднем по цене до $21–23 млн за рейс в одну сторону. Отдельные предложения доходят до $25 млн. В сентябре стоимость была примерно $13–16 млн.

Во многом на рост цен повлияли изменения ставок фрахта. Фрахт — это, по сути, плата за перевозку груза. Его стоимость складывается из надбавок (например, портовых сборов) и базовой ставки. Последняя — это фиксированная часть тарифа, именно она выросла. 

На изменение цен повлияла обстановка в Черном море: во второй половине лета связанные с Россией суда в его акватории стали целями регулярных атак украинских беспилотников. 

По данным судовых брокеров, ставки фрахта для перевозок из Черного моря в Средиземное выросли в два раза: примерно с 500 базисных пунктов до 1002. Это исторический максимум. Ставки на маршрутах внутри Средиземноморья тоже выросли до рекордных значений — до 900 пунктов по шкале Worldscalе, которая является международным стандартом расчета ставок фрахта. 

Как отмечает Reuters, рост ставок фрахта заметно сказывается на доходности морских перевозок нефти. Кризисная ситуация не позволяет России в полной мере получить выгоду от высоких цен на нефть. Основные объемы сырья также вынужденно отправляются из западных портов по длинным и дорогим маршрутам в Азию.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Цены на экспорт российской нефти в Индию достигли рекорда из-за рисков для судоходства — Reuters»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте