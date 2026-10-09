Greenpeace: На танкере Aframax Rio горело бункерное топливо, угроза разлива нефти сохраняется, а власти РФ врут об отсутствии загрязнения

Специалисты организации Greenpeace выпустили отчет, в котором проанализировали последствия пожара на танкере Aframax Rio, который горел в акватории Чёрного моря у побережья Сочи 6 октября. По оценке экспертов, скорее всего, пожар был вызван горением бункерного топлива, а не перевозимой нефти. Однако даже небольшой разлив нефтепродуктов уже привел к образованию в море нефтяного пятна около 25 км². Несмотря на то, что пожар, судя по всему, не затронул груз, угроза разлива нефти сохраняется.

В Greenpeace, проанализировав спутниковые снимки от 7 и 8 октября, а также длительность и характер горения, случившегося 6 числа, пришли к предварительному выводу, что пожар на Aframax Rio был вызван горением бункерного топлива. Речь идет о горючем, которое используется самим судном для работы двигателей и генераторов. Объем топливных отсеков у танкеров такого класса составляет 1,5–3 тысячи тонн, тогда как объем перевозимой танкером нефти может достигать 100 тысяч тонн.

Предположения Greenpeace основаны, во-первых, на небольшой длительности пожара:

«Если бы горела сырая нефть объемом 100 тысяч тонн, такой пожар должен был бы продолжаться несколько суток. Первые сообщения о том, что горение закончилось, поступили примерно через 10–12 часов после начала пожара. Это подтверждается и спутниковыми снимками, сделанными через 16 часов после начала пожара».

Во-вторых, отмечают специалисты, перевозимая нефть содержится в 10–15 изолированных отсеках, которые называются танками. Если бы горело содержимое таких танков, то отсеки бы загорались постепенно один за другим, а каждое новое возгорание со стороны выглядело бы как взрыв. Однако подобных взрывов не наблюдалось.

В-третьих, возгорание перевозимой нефти привело бы к разрушению танкера, однако снимки показывают, что корпус Aframax Rio выглядит целым.

В-четвертых, площадь нефтяного пятна, появившегося в Чёрном море после пожара, составляет примерно 25 км². При разрушении отсеков с перевозимой нефтью объемы загрязнения были бы значительно больше.

При этом в Greenpeace подчеркивают, что доподлинно неизвестно, была ли нефть на танкере, который ходил с отключенным транспондером или показывал поддельные координаты, что характерно для судов «теневого флота». В организации подчеркнули:

«Если в танкере есть нефть, угроза крупного разлива сохраняется до того момента, пока из танков не откачают всё содержимое. Мы не знаем, в каком состоянии находится корпус судна, поэтому невозможно оценить вероятность дальнейшего разлива. По снимкам также видно, что и 7, и 8 октября нефтепродукты продолжали поступать в воду из танкера. Это может быть вызвано как неполным выгоранием бункерного топлива, так и нарушением герметичности танков с нефтью».

Эксперты отмечают, что цензура внутри России мешает точному анализу масштабов и серьезности загрязнения в Чёрном море, и подчеркивают:

«Заявления российских властей о том, что это происшествие не привело к загрязнению окружающей среды, — неправда. Даже если речь шла только о возгорании бункерного топлива, это серьезный инцидент с комплексным воздействием на окружающую среду. Пленка на поверхности воды уничтожает планктон, который является основой пищевой цепи в море. Она также приводит к отравлению и гибели различных морских животных и птиц. Тяжелые нефтепродукты со временем опускаются на дно, уничтожают донные организмы и будут загрязнять воду токсичными соединениями в течение продолжительного периода. Токсичная сажа, образованная в результате пожара, осядет на поверхность воды, а возможно, и на сушу».

Ранее The Insider писал, что Aframax Rio ходит под флагом Либерии, принадлежит зарегистрированной на Маршалловых Островах компании RIO ENTERPRISES SA и заходил в российские черноморские порты — в частности в мае 2026 года три дня стоял в Тамани. Танкер внесен в санкционный список Украины и, вероятно, относится к российскому «теневому флоту».