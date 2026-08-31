Два танкера, пострадавших при атаках в Черном море, выбросило на турецкий берег

Два торговых судна, которые получили повреждения в результате двух отдельных атак в Чёрном море, выбросило на турецкий берег. Речь о химическом танкере Golden Sapling (IMO: 9185841) под флагом Гонконга и грузовом судне Omskiy-107 (IMO: 8866759).

По данным турецкого агентства DHA, беспилотник атаковал Golden Sapling примерно в 167 км от города Синоп на черноморском побережье Турции. После эвакуации экипажа брошенный танкер несколько дней дрейфовал, а затем сел на мель у пляжа Гейиккошан. Местные власти заявили агентству, что танкер снимут с мели буксиром. Работы проведет компания — владелец судна.