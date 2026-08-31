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Новости

Два танкера, пострадавших при атаках в Черном море, выбросило на турецкий берег

The Insider
Танкер Golden Sapling после атаки дрона. Фото: DHA

Танкер Golden Sapling после атаки дрона. Фото: DHA

Два торговых судна, которые получили повреждения в результате двух отдельных атак в Чёрном море, выбросило на турецкий берег. Речь о химическом танкере Golden Sapling (IMO: 9185841) под флагом Гонконга и грузовом судне Omskiy-107 (IMO: 8866759).

По данным турецкого агентства DHA, беспилотник атаковал Golden Sapling примерно в 167 км от города Синоп на черноморском побережье Турции. После эвакуации экипажа брошенный танкер несколько дней дрейфовал, а затем сел на мель у пляжа Гейиккошан. Местные власти заявили агентству, что танкер снимут с мели буксиром. Работы проведет компания — владелец судна.

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21 член экипажа был эвакуирован греческим судном Maran Pythia (IMO: 9402902) и доставлен в Новороссийск, уточняет Splash247. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Golden Sapling регулярно заходил в российские порты. Так, в июне он заходил в порт Кавказ (Краснодарский край).

Omskiy-107 под флагом РФ вынесло на пляж Алачалы в Стамбуле. DHA пишет, что судно было атаковано у порта Новороссийск (Краснодарский край). После нападения экипаж покинул судно в спасательных шлюпках. Турецкая береговая охрана осмотрела Omskiy-107 и обнаружила, что выгорела капитанская каюта.

Omskiy-107 после атаки дрона

Omskiy-107 после атаки дрона

Фото: DHA

Omskiy-107 после атаки дрона
Omskiy-107 после атаки дрона
Omskiy-107 и катер береговой охраны

30 августа турецкое агентство Anadolu сообщило со ссылкой на источник в МИД Турции, что ведомство вызвало украинского посла Наримана Джеляла. Недовольство Анкары вызвали атаки на два судна, управляемых турецким оператором, в Чёрном море. 26 августа у Туапсе (Краснодарский край) был атакован контейнеровоз Lider Bordo Mavi (IMO: 8009088). Для буксировки пострадавшего судна был направлен ролкер Lider Kocatepe (IMO: 8019887) — и он также подвергся атаке.

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