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Крупнейшая компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках, остановила перевозки в Новороссийск после атаки дрона на ее судно

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках, приостановила прием заказов на доставку грузов в Новороссийск и из него, пишет Bloomberg. MSC Mediterranean Shipping Co со штаб-квартирой в Швейцарии приняла такое решение после того, как одно из ее судов подверглось атаке беспилотника.

Как говорится в уведомлении, разосланном компанией, атаке подвергся контейнеровоз MSC ULSAN III (IMO: 9305001), следовавший в Новороссийск. MSC Mediterranean Shipping Co предложила клиентам связаться с ее российским представительством для обсуждения альтернативных путей для перевозки грузов, пока условия не позволят возобновить еженедельные рейсы в российский черноморский порт. Сотрудник петербургского отделения компании подтвердил Bloomberg, что новороссийский офис в настоящее время не работает.

MSC Mediterranean Shipping не уточнила, когда именно произошел инцидент с MSC ULSAN III. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, контейнеровоз вышел из Стамбула 22 августа и шел за восток по направлению к Новороссийску вдоль черноморского побережья Турции. 25 августа MSC ULSAN III шел вдоль побережья Абхазии, когда резко развернулся и пошел обратно.

MSC Mediterranean Shipping Co сократила свое присутствие в России в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако продолжает обеспечивать международные перевозки определенных видов товаров, таких как продукты питания, одежда и медикаменты. У компании есть несколько офисов в РФ, в том числе в Санкт-Петербурге.

С июля в Черном и Азовском морях участились атаки дронов на коммерческие суда. По данным на 21 августа атаке подверглись как минимум четыре грузовых судна, шедших в Новороссийск.

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