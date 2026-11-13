Губернатор Самарской области сообщил об атаке БПЛА на промышленное предприятие. Мониторинговые каналы говорят об ударе по ЛПДС «Самара»

Одно из промышленных предприятий Самарской области было атаковано утром 13 ноября. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что речь идет об ударе по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефти» — «Самара». С начала октября украинские беспилотники в пятый раз атаковали этот объект.

Губернатор Федорищев в соцсети «ВКонтакте» написал:

«Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека — погибли. Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь».

Глава региона не уточнил, какое именно предприятие подверглось атаке. Однако украинский мониторинговый канал Exilenova+ ранее утром 13 ноября заявил, что в очередной раз была атакована ЛПДС «Самара» в поселке Просвет. После сообщения Федорищева авторы канала также предположили, что речь идет об ударе именно по этому объекту. Спутниковые снимки пока не подтверждают признаки пожара на ЛПДС «Самара».

До этого, как писал The Insider, ЛПДС «Самара» была атакована украинскими беспилотниками в ночь на 2 ноября. Тогда The Insider удалось подтвердить по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на объекте.

С начала октября, с учетом последнего инцидента, ЛПДС «Самара» подверглась ударам пять раз.

Речь идет о крупнейшем промышленном узле, который обеспечивает прием, смешивание различных сортов нефти и ее транспортировку по магистральным нефтепроводам. На территории ЛПДС «Самара» расположен один из крупнейших резервуарных парков в Европе. На станции находится 71 резервуар с суммарным объемом хранения более 1,6 млн кубометров нефти.