Беспилотники атаковали Омск. Предположительно, целью стал крупнейший в стране НПЗ

Омск вечером 11 ноября подвергся атаке украинских беспилотников. Предполагаемой целью стал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, пишут украинские мониторинговые каналы.
Атаку беспилотников в регионе подтвердил губернатор. Жители Омска также сообщили о взрывах в разных районах города. В некоторых домах дрожали окна.
Видео работы ПВО над городом также публикуют украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+. Они пишут, что вероятной целью удара стал Омский НПЗ. На некоторых кадрах видны зарево и столб дыма, поднимающийся, предположительно, в промзоне. На других видео, которые публикуют очевидцы, можно разглядеть узнаваемые очертания нефтеперерабатывающего предприятия и пожар там.
Как геолоцировал The Insider, один из роликов был снят в омском микрорайоне Кузьминки. Зарево от взрыва в небе видно примерно в том промышленном районе, где расположен НПЗ.
Омский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в России. Он расположен почти в 2 500 км от украинской границы. Предприятие способно производить до 22 млн тонн топлива в год. Ранее оно попадало под атаки в июле (после чего приостанавливало работу) и октябре.