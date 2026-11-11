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Беспилотники атаковали Омск. Предположительно, целью стал крупнейший в стране НПЗ

The Insider
Фото: Supernova+

Фото: Supernova+

Омск вечером 11 ноября подвергся атаке украинских беспилотников. Предполагаемой целью стал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, пишут украинские мониторинговые каналы. 

Атаку беспилотников в регионе подтвердил губернатор. Жители Омска также сообщили о взрывах в разных районах города. В некоторых домах дрожали окна. 

Видео работы ПВО над городом также публикуют украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+. Они пишут, что вероятной целью удара стал Омский НПЗ. На некоторых кадрах видны зарево и столб дыма, поднимающийся, предположительно, в промзоне. На других видео, которые публикуют очевидцы, можно разглядеть узнаваемые очертания нефтеперерабатывающего предприятия и пожар там. 

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/62855

Как геолоцировал The Insider, один из роликов был снят в омском микрорайоне Кузьминки. Зарево от взрыва в небе видно примерно в том промышленном районе, где расположен НПЗ. 

Изображение из галереи
Миниатюра 1
Красной точкой внизу карты отмечена точка съемки. От нее до промзоны Омска по прямой — чуть больше 10 км

Омский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в России. Он расположен почти в 2 500 км от украинской границы. Предприятие способно производить до 22 млн тонн топлива в год. Ранее оно попадало под атаки в июле (после чего приостанавливало работу) и октябре.

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Публикация:«Беспилотники атаковали Омск. Предположительно, целью стал крупнейший в стране НПЗ»

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