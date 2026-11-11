Беспилотники атаковали Омск. Предположительно, целью стал крупнейший в стране НПЗ

Омск вечером 11 ноября подвергся атаке украинских беспилотников. Предполагаемой целью стал крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, пишут украинские мониторинговые каналы.

Атаку беспилотников в регионе подтвердил губернатор. Жители Омска также сообщили о взрывах в разных районах города. В некоторых домах дрожали окна.

Видео работы ПВО над городом также публикуют украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+. Они пишут, что вероятной целью удара стал Омский НПЗ. На некоторых кадрах видны зарево и столб дыма, поднимающийся, предположительно, в промзоне. На других видео, которые публикуют очевидцы, можно разглядеть узнаваемые очертания нефтеперерабатывающего предприятия и пожар там.