Три вертолетных экипажа погибли во время отражения атаки на Усть-Лугу, пишут Z-блогеры. В порту произошел крупный пожар

О предполагаемой потере ударного вертолета Ка-52 вместе с экипажем сообщил канал «Военный Осведомитель». На гибель российских летчиков также намекнули другие Z-каналы.

«Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень, очень дорого. Вечного полета, братья», — написал канал Fighterbomber.

Z-канал «На пределе» опубликовал сообщение: «Порой мы теряем самое дорогое, что у нас есть. И, к сожалению, ребят уже не вернуть. Вечного полета, небесные воины».

Причины предполагаемой потери вертолетов неизвестны. Среди возможных версий называются столкновение в воздухе и дружественный огонь российских сил ПВО. Подтверждений ни одной из этих версий пока нет.

Российские власти и Минобороны не подтверждали потерю вертолетов и гибель летчиков.

Ограничения авиасообщения и воздушная тревога в странах Балтии

На фоне атаки жителей Литвы, Латвии и Эстонии предупреждали об угрозе с воздуха. Поступали сообщения о проникновении беспилотников в воздушное пространство балтийских стран, в частности, Латвии, и работе авиации НАТО.

Из-за ограничений на полеты в аэропорту Пулково два пассажирских самолета, следовавших в Санкт-Петербург из Стамбула и Хургады, совершили посадку в Хельсинки.

Значение Усть-Луги для российского экспорта

Усть-Луга — один из крупнейших российских портов на Балтийском море. Через него Россия экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, стабильный газовый конденсат, уголь, удобрения и зерно.

По оценке Института Киевской школы экономики (KSE Institute), в 2025 году на Усть-Лугу приходилось около 20% российского морского экспорта нефти — примерно 1,15 млн баррелей в сутки. По этому показателю порт уступал только соседнему Приморску (22%) и опережал Новороссийск (17%).

В 2026 году существенно выросло и значение Усть-Луги для зернового экспорта — объемы поставок зерна через балтийский порт резко увеличились на фоне украинских атак на черноморские порты России.

Усть-Луга уже неоднократно подвергалась атакам. В марте 2026 года серия ударов украинских беспилотников по портам Усть-Луга и Приморск привела к приостановке отгрузок нефти. Совокупный экспорт из этих портов сократился до минимального уровня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В сентябре беспилотники вновь атаковали Усть-Лугу, повредив предприятие «НОВАТЭКа».

Новая серия ударов по нефтяной инфраструктуре России

Атака на Усть-Лугу произошла на фоне новой серии ударов украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре. По подсчетам Bloomberg, с начала ноября под атаки попали шесть российских нефтеперерабатывающих заводов общей проектной мощностью около 1,7 млн баррелей в сутки. Удар по Усть-Луге 11 ноября в эту оценку не включен.

За два дня до нынешнего налета беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области мощностью около 400 тысяч баррелей в сутки. На предприятии возник пожар, который, по заявлению губернатора, удалось локализовать. Региональные власти рекомендовали поставщикам топлива ограничить продажу бензина до 30 литров в одни руки, а дизельного топлива — до 50 литров на автомобиль, чтобы предотвратить ажиотажный спрос.

В ночь на 11 ноября беспилотники также атаковали Смоленскую область. Губернатор Василий Анохин сообщил о 37 сбитых дронах и гибели двух человек в Ярцеве, где обломки беспилотника, по его словам, попали в жилой дом и вызвали пожар. В городе расположена нефтебаза «Роснефти».

Налет на Усть-Лугу произошел за несколько часов до возобновления переговоров России и Украины при посредничестве США в Абу-Даби. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны намерены обсудить возможные меры деэскалации, включая прекращение огня в Чёрном море и ограничения на удары по энергетической инфраструктуре, а также потенциальную встречу лидеров двух стран.