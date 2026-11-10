«Промышленный масштаб» российских потерь под Добропольем, Минобороны РФ отчиталось о захвате села с тремя жителями. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села с довоенным населением в три человека

На славянском направлении российские войска заняли бо́льшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска

На константиновском направлении отмечается снижение активности ВС РФ в Константиновке

На покровском направлении сообщается о «промышленном масштабе» потерь российских войск под Добропольем

«Досье Шпиона» — в результате налета на Киришский НПЗ серьезно повреждены несколько технологических установок

Украинские беспилотники атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса в Новгородской области

Bloomberg — с начала 2026 года в результате ударов по России погибли не менее 487 мирных жителей

Минобороны РФ сообщило о первом случае перехвата американских крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села с довоенным населением в три человека.

Минобороны РФ заявило о захвате Никольского к северо-востоку от Сум. «Военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что по переписи 2001 года в этом населенном пункте насчитывалось всего трое жителей, но его «ценность» заключается в географическом положении: до центра Сум отсюда «по прямой к юго-западу» 19 км. Согласно карте DeepState, Никольское отстоит от зоны российского контроля на расстояние более 8 км.

На славянском направлении российские войска заняли большую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в Рай-Александровке к востоку от Славянска. В результате бо́льшая часть населенного пункта оказалась под российским контролем.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что основную проблему для украинских защитников Славянска и Краматорска представляют удары российских КАБ и атаки дронов на логистические маршруты.

На константиновском направлении отмечается снижение активности ВС РФ в Константиновке.

Согласно сведениям Playfra, украинские войска сохраняют способность наносить удары дронами по всей территории Константиновки, а российская активность снизилась по сравнению с октябрем, однако применение КАБ остается интенсивным, а украинские защитники Константиновки продолжают испытывать проблемы с логистикой.

На покровском направлении сообщается о «промышленном масштабе» потерь российских войск под Добропольем.

Playfra сообщает, что украинские военные под Добропольем уничтожают бойцов ВС РФ «в промышленных масштабах», а угроза глубоких «просачиваний» в направлении Дружковки в настоящее время нейтрализована.

OSINT-исследователь Клеман Молен выделил красным на линии фронта участки, где ВС РФ продолжают наступательные действия. По его сведениям, именно на эти участки приходится 70% российских потерь, которые наносят украинские силы беспилотных систем. Желтым он отметил участки, где инициатива сохраняется за СОУ, а серым — зоны без активных действий с обеих сторон.