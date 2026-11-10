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«Промышленный масштаб» российских потерь под Добропольем, Минобороны РФ отчиталось о захвате села с тремя жителями. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
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В сегодняшней сводке:

  • На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села с довоенным населением в три человека
  • На славянском направлении российские войска заняли бо́льшую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска
  • На константиновском направлении отмечается снижение активности ВС РФ в Константиновке
  • На покровском направлении сообщается о «промышленном масштабе» потерь российских войск под Добропольем
  • «Досье Шпиона» — в результате налета на Киришский НПЗ серьезно повреждены несколько технологических установок
  • Украинские беспилотники атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса в Новгородской области
  • Bloomberg — с начала 2026 года в результате ударов по России погибли не менее 487 мирных жителей
  • Минобороны РФ сообщило о первом случае перехвата американских крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате села с довоенным населением в три человека.

Минобороны РФ заявило о захвате Никольского к северо-востоку от Сум. «Военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что по переписи 2001 года в этом населенном пункте насчитывалось всего трое жителей, но его «ценность» заключается в географическом положении: до центра Сум отсюда «по прямой к юго-западу» 19 км. Согласно карте DeepState, Никольское отстоит от зоны российского контроля на расстояние более 8 км.

На славянском направлении российские войска заняли большую часть Рай-Александровки к востоку от Славянска.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в Рай-Александровке к востоку от Славянска. В результате бо́льшая часть населенного пункта оказалась под российским контролем.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что основную проблему для украинских защитников Славянска и Краматорска представляют удары российских КАБ и атаки дронов на логистические маршруты.

На константиновском направлении отмечается снижение активности ВС РФ в Константиновке.

Согласно сведениям Playfra, украинские войска сохраняют способность наносить удары дронами по всей территории Константиновки, а российская активность снизилась по сравнению с октябрем, однако применение КАБ остается интенсивным, а украинские защитники Константиновки продолжают испытывать проблемы с логистикой.

На покровском направлении сообщается о «промышленном масштабе» потерь российских войск под Добропольем.

Playfra сообщает, что украинские военные под Добропольем уничтожают бойцов ВС РФ «в промышленных масштабах», а угроза глубоких «просачиваний» в направлении Дружковки в настоящее время нейтрализована.

OSINT-исследователь Клеман Молен выделил красным на линии фронта участки, где ВС РФ продолжают наступательные действия. По его сведениям, именно на эти участки приходится 70% российских потерь, которые наносят украинские силы беспилотных систем. Желтым он отметил участки, где инициатива сохраняется за СОУ, а серым — зоны без активных действий с обеих сторон.

Ситуация в восточной операционной зоне по версии OSINT-исследователя Клемана Молена: красным выделены участки с инициативой ВС РФ, желтым — СОУ, серым — без активных действий

Ситуация в восточной операционной зоне по версии OSINT-исследователя Клемана Молена: красным выделены участки с инициативой ВС РФ, желтым — СОУ, серым — без активных действий

Clément Molin

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю со 2 по 8 ноября площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, выросла на 21 км², тогда как в течение недели до этого — на 34 км², а еще неделей ранее — на 23 км². Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что количество российских атак на фронте сократилось на 34% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 58 в день. Также он подсчитал, что, по сводкам Генштаба ВСУ, в октябре 2026 года количество боестолкновений снизилось на 1,5% по сравнению с сентябрем, а 2/3 атак пришлись на покровское, константиновское и ореховское (запорожское) направления.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 ноября одной баллистической ракеты «Искандер-М» и 162 беспилотников типа «Шахед» (96 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 135 БПЛА — 83%, в том числе 70 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Украинская компания «Центренерго» опубликовала кадры «чрезвычайно серьезных» последствий атаки на Трипольскую ТЭС в Киевской области, совершенной накануне. В компании заявили, что с конца сентября российские войска усилили атаки на станцию и изменили их тактику, применяя в том числе баллистические ракеты и реактивные БПЛА. Оценить точный масштаб разрушений и объем необходимых восстановительных работ в «Центренерго» обещают после обследования оборудования и инфраструктуры.

Последствия российских ударов по Трипольской ТЭС в Киевской области

Последствия российских ударов по Трипольской ТЭС в Киевской области

ПАТ "Центренерго"

Накануне вечером беспилотники атаковали жилую застройку Вышгорода в Киевской области: погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Загорелся двухэтажный частный дом, также разрушена часть жилого многоэтажного здания. По информации главы местной ОВА Тимура Ткаченко, всего за сутки в регионе пострадали девять человек.

В Харькове и десяти населенных пунктах области за сутки в результате атак пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение ночи и утра под удар попали объекты энергетики в восьми областях Украины: Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской, сообщила компания «Укренерго». К утру жители шести регионов столкнулись с обесточиванием: аварийные графики отключений применялись в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Минобороны РФ признало удары по энергообъектам, так как они «обеспечивают работу предприятий военной промышленности». В частности военное ведомство сообщило об атаках на электроподстанции в Вольногорске в Днепропетровской области, Кременчуге в Полтавской области и Переяславе и Яготине в Киевской области. Также в Кременчуге под ударом оказалось предприятие, а в Переяславе — соцучреждение. В последнем два человека получили ранения.

Два мирных жителя погибли в Винницкой области в результате ночной атаки, под удар попало гражданское предприятие, сообщила глава местной ОВА Наталья Заболотная.

В Кировоградской области в результате атаки разрушен торговый центр сети «Eпiцентр» в Кропивницком (до 2016 года — Кировоград), возник пожар, пострадали два человека, сообщили местные власти и Telegram-каналы.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4285

В Сумах дрон попал в кабину пригородного поезда, стоявшего на перроне. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 ноября 34 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 10 ноября были перехвачены 155 БПЛА над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

По информации инсайдерского Telegram-канала «Досье Шпиона», в результате атаки беспилотников на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области 9 ноября были существенно повреждены установки ЭЛОУ-АВТ-2, АТ-1, АТ-6 и «Парекс-2», комплекс переработки мазута, два блока оборотного водоснабжения и технологические трубопроводы. По утверждению канала, работа предприятия остановлена.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4276

В Курской области после ночных ударов БПЛА был поврежден объект энергетики, в результате электричество пропало у более чем четырех тысяч человек в 42 населенных пунктах. Один местный житель получил ранение.

О проблемах с электричеством также сообщают «власти» «ДНР» и «ЛНР». В частности свет пропал в оккупированных Донецке и Мариуполе. В Донецке из-за атаки беспилотников пострадали шесть человек.

В Белгородской области от атак за сутки погибли три человека, более пяти получили ранения, сообщили в оперштабе региона.

В Смоленской области известно об одном пострадавшем в результате атак. Повреждения получили гаражный кооператив и несколько автомобилей, сообщил губернатор Василий Анохин.

В Новгородской области при атаке БПЛА был поврежден промышленный объект, рассказал губернатор Александр Дронов. Обошлось без пострадавших. Украинские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что под ударом мог оказаться 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса.

В 422-м отдельном полку беспилотных систем Luftwaffe опубликовали видео удара по базе подразделения «Рубикон» в оккупированном Бердянске. На записи видно, как беспилотники последовательно атакуют здания на территории объекта.

Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал видео последствий удара беспилотника Hornet по макету мобильной огневой группы — российские военные начали массово устанавливать такие макеты вдоль дорог на оккупированных территориях.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4286

Bloomberg подсчитал, что с начала 2026 года в результате ударов по России в международно признанных границах погибли не менее 487 мирных жителей — почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда погибли 269 человек. Из них 380 человек погибли в приграничных регионах, еще 107 — в других субъектах страны. Одними из наиболее смертоносных стали удары по Нижнекамску 10 августа, где погибли 13 человек, и по складу Wildberries в Котовске 18 июля — семь погибших. Между тем число погибших российских гражданских лиц остается значительно ниже числа жертв российских атак в Украине: только в сентябре там погибли не менее 328 человек.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 ноября по 20:00 9 ноября стало известно как минимум о 16 погибших и 73 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Вооружения и военная техника

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ заметил, что Минобороны РФ в своей сводке сперва заявило о перехвате четырех крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger, разработанных в США для Украины в рамках программы ERAM, но впоследствии информация об этом была удалена из соцсетей ведомства.

О главных событиях войны 9 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Российское продвижение к Славянску замедляется, после налетов на НПЗ «Роснефть» вводит ограничения на заправках. Что происходит на фронте

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Публикация:««Промышленный масштаб» российских потерь под Добропольем, Минобороны РФ отчиталось о захвате села с тремя жителями. Что происходит на фронте»

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