Дизайнер Денис Симачëв и РАН запатентовали маскировочные зонты для защиты от тепловизоров для ВС РФ. Симачëв лично привозил их на Донбасс

Патент был выдан еще в 2024 году. Как следует из сообщения, идея маскировочного зонта принадлежала сотруднику института Андрею Мигачеву, «который в 2015 году был добровольцем в Донецке», а Симачëв усовершенствовал внешний вид зонта. «На сегодняшний день это самое совершенное средство защиты от тепловизоров», — утверждают в ИПУ РАН.

Также сообщается, что эти маскировочные зонты производятся в 40 населенных пунктах и около 25 тысяч штук уже отправлено на фронт. Потребность в таких зонтах оценивается как 1,2 млн штук.

На странице «Дикая дивизия Донбасса» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором Симачëв презентует разработку на оккупированной украинской территории. «Такую конструкцию удобно использовать, например, для укрытия „буханок“ или других автомобилей», — говорится в посте.