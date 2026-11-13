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Дизайнер Денис Симачëв и РАН запатентовали маскировочные зонты для защиты от тепловизоров для ВС РФ. Симачëв лично привозил их на Донбасс

The Insider
Денис Симачëв. Фото: «Ведомости»

Денис Симачëв. Фото: «Ведомости»

Российский дизайнер Денис Симачëв и Институт проблем управления РАН получили патент на «маскировочные зонты для зоны СВО для защиты бойцов от дронов в визуальном и тепловом спектрах». Об этом сообщается на сайте ИПУ РАН, внимание на публикацию обратило издание T-Invariant.

Маскировочный зонт

Маскировочный зонт

Фото: ИПУ РАН

Маскировочный зонт
Маскировочные зонты
Патент

Патент был выдан еще в 2024 году. Как следует из сообщения, идея маскировочного зонта принадлежала сотруднику института Андрею Мигачеву, «который в 2015 году был добровольцем в Донецке», а Симачëв усовершенствовал внешний вид зонта. «На сегодняшний день это самое совершенное средство защиты от тепловизоров», — утверждают в ИПУ РАН.

Также сообщается, что эти маскировочные зонты производятся в 40 населенных пунктах и около 25 тысяч штук уже отправлено на фронт. Потребность в таких зонтах оценивается как 1,2 млн штук.

На странице «Дикая дивизия Донбасса» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором Симачëв презентует разработку на оккупированной украинской территории. «Такую конструкцию удобно использовать, например, для укрытия „буханок“ или других автомобилей», — говорится в посте.

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Публикация:«Дизайнер Денис Симачëв и РАН запатентовали маскировочные зонты для защиты от тепловизоров для ВС РФ. Симачëв лично привозил их на Донбасс»

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