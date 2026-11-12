ВС РФ стабилизировали ситуацию на лиманском направлении, работа сервиса Starshied в Украине вновь ограничена. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию и удержать позиции на подступах к Лиману

На константиновском направлении российские военные снимают постановочные видео о разминировании в Константиновке

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Обстановка на фронте

На лиманском направлении ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию и удержать позиции на подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ в целом удалось стабилизировать ситуацию после окончания активной фазы операции «Вівальді». Тем не менее, по его сведениям, украинские силы продвинулись к Макеевке, вышли к восточной границе Новолюбовки и на южную окраину Ивановки, а также завязали бои в районе села Мирное и стали «просачиваться» в южную часть Ямполовки к востоку от реки Жеребец. Кроме того, обозреватель сообщает о встречных боях в Заречном (до 2016 года — Кировск), откуда СОУ пытаются продвигаться в направлении Ямполя. Также российские военные отошли из западной части лесного массива между Ямполем и Лиманом, однако по-прежнему удерживают его центральную и восточную части, сообщает Машовец. В то же время он отмечает, что отдельные бойцы ВС РФ по-прежнему присутствуют на северо-восточной окраине Лимана.

Обозреватель констатирует, что украинской стороне удалось снять угрозу Лиманскому району обороны с севера и с северо-запада и существенно усложнить будущие российские атаки по направлению к городу. Он предполагает, что в дальнейшем украинское командование может попытаться ликвидировать российский плацдарм в районе лесного массива западнее реки Жеребец или создать собственный плацдарм к востоку от нее. Кроме того, по мнению Машовца, украинские войска могут окончательно перейти к обороне на этом участке, однако в таком случае здесь в перспективе возможно новое российское наступление из-за важности этого направления для захвата Славянско-Краматорской агломерации.

На константиновском направлении российские военные снимают постановочные видео о разминировании в Константиновке.

Пользователь под ником Bielitz обратил внимание на видео, на котором российские военные якобы занимаются разминированием Константиновки. Он выполнил геопривязку и установил, что на самом деле видео было снято в оккупированных Торецке (до 2016 года — Дзержинск) и Пивничном (до 2016 года — Кирово) в российском тылу.