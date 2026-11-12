ВС РФ стабилизировали ситуацию на лиманском направлении, работа сервиса Starshied в Украине вновь ограничена. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию и удержать позиции на подступах к Лиману
- На константиновском направлении российские военные снимают постановочные видео о разминировании в Константиновке
- В Украине снова фиксируются ограничения в работе военной версии сервиса спутникового интернета Starshield
- The Insider выпустил обзорный материал о зависимости украинских «миддлстрайк»-ударов от Starlink и Starshield
- The New York Times — в мае 2026 года ракеты «Орешник» были отклонены от целей в Украине средствами РЭБ
- При отражении налета БПЛА на Ленинградскую область накануне погибли экипажи трех бортов ВКС РФ: Ми-8, Ка-52 и МиГ-31
- Взломанная база Росстата подтверждает гибель в Украине свыше 11 тысяч воевавших в составе ВС РФ иностранцев
- Правительство Чехии может продать Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox
Обстановка на фронте
На лиманском направлении ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию и удержать позиции на подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ в целом удалось стабилизировать ситуацию после окончания активной фазы операции «Вівальді». Тем не менее, по его сведениям, украинские силы продвинулись к Макеевке, вышли к восточной границе Новолюбовки и на южную окраину Ивановки, а также завязали бои в районе села Мирное и стали «просачиваться» в южную часть Ямполовки к востоку от реки Жеребец. Кроме того, обозреватель сообщает о встречных боях в Заречном (до 2016 года — Кировск), откуда СОУ пытаются продвигаться в направлении Ямполя. Также российские военные отошли из западной части лесного массива между Ямполем и Лиманом, однако по-прежнему удерживают его центральную и восточную части, сообщает Машовец. В то же время он отмечает, что отдельные бойцы ВС РФ по-прежнему присутствуют на северо-восточной окраине Лимана.
Обозреватель констатирует, что украинской стороне удалось снять угрозу Лиманскому району обороны с севера и с северо-запада и существенно усложнить будущие российские атаки по направлению к городу. Он предполагает, что в дальнейшем украинское командование может попытаться ликвидировать российский плацдарм в районе лесного массива западнее реки Жеребец или создать собственный плацдарм к востоку от нее. Кроме того, по мнению Машовца, украинские войска могут окончательно перейти к обороне на этом участке, однако в таком случае здесь в перспективе возможно новое российское наступление из-за важности этого направления для захвата Славянско-Краматорской агломерации.
На константиновском направлении российские военные снимают постановочные видео о разминировании в Константиновке.
Пользователь под ником Bielitz обратил внимание на видео, на котором российские военные якобы занимаются разминированием Константиновки. Он выполнил геопривязку и установил, что на самом деле видео было снято в оккупированных Торецке (до 2016 года — Дзержинск) и Пивничном (до 2016 года — Кирово) в российском тылу.
Примечательно, что Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести в Константиновке гуманитарную операцию по образцу миссии в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск). По словам Путина, для этого требуется до пяти суток на разминирование подходов к городу.
На покровском направлении украинские войска успешно удерживают позиции в районе Шахова (до 2016 года — Октябрьское).
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что ситуация в районе Шахова остается стабильной: после зачистки украинскими военными Торецкого и окрестностей российские попытки вернуть утраченные позиции не имеют особого успеха, а отдельные глубокие «просачивания» до Андреевки не приводят к систематическим успехам или закреплениям.
Владимир Зеленский заявил, что скорость движения терминалов Starshield вновь ограничена на ЛБС и оккупированных территориях, что усложняет работу дронов-перехватчиков. Сервис не функционирует на скорости выше 161 км/ч. Информацию подтвердили со слов военных корреспондент The Kyiv Independent Джимми Раштон и Роб Ли: последний добавил, что в результате возникли проблемы с украинскими «миддлстрайк»-ударами.
Тем временем The Insider выпустил обзорный материал о зависимости украинского «миддлстрайка» от спутниковой связи компании SpaceX. Благодаря военной версии спутникового сервиса под названием Starshield БПЛА могут поражать движущиеся цели в десятках и сотнях километров от фронта, однако ограничения сервиса сокращают эффективность таких атак. Полноценной альтернативы Starshield для управления высокоскоростными беспилотниками в распоряжении СОУ пока нет: создание собственной спутниковой сети займет годы, поэтому наиболее реалистичным решением остается сочетание разных каналов связи с развитием автономных дронов.
Исследователь Иренеуш Кулеса составил схему организации российских Войск беспилотных систем. В частности, согласно этой схеме, при российских группировках войск созданы бригады БПС, а при армиях — полки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 12 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23 / С-400, противокорабельных ракет «Циркон» и 123 беспилотников типа «Шахед» (73 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 94 цели: 89 БПЛА типа «Шахед» и других (72%), в том числе 51 реактивный, а также пять барражирующих боеприпасов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях и падение обломков в 18 локациях.
Число погибших в результате удара по рынку в центре Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области достигло четырех, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Полтавской области количество раненых в результате удара по частному предприятию накануне увеличилось до пяти человек, сообщили в ГСЧС.
Несколько энергообъектов в Уманском и Звенигородском районах Черкасской области подверглись атаке накануне вечером, сообщил глава ОВА Игорь Табурец. Часть потребителей осталась без электричества. Энергетики оценивают повреждения и проводят первоочередные восстановительные работы.
99-летняя женщина погибла при ударе авиабомб по поселку Балабино недалеко от Запорожья, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Ранения получила 12-летняя девочка, она госпитализирована, добавил он.
В результате массированной атаки на Киевскую область погибли двое сотрудников ГСЧС, еще три человека пострадали, включая двух спасателей, сообщили в Национальной полиции Украины. В Бориспольском районе повреждены 17 домов, два автомобиля, семь хозяйственных построек и складские помещения. При падении обломков в Броварах загорелся грузовик, его водитель получил ранения и был госпитализирован. В Бучанском районе повреждены 19 частных домов и автомобиль, в Фастовском — 16 домовладений и восемь машин.
В Киеве утром беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе. Пожар охватил с третьего по шестой этажи. По информации мэра Виталия Кличко, пострадали семь человек, Киевская городская военная администрация сообщила об одной погибшей.
Под удар также попали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в восьми областях Украины, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. В Запорожье был атакован объект генерации, в Одесской и Ровенской областях — высоковольтные подстанции. Повреждены предприятия в Киеве и области, а также жилые дома в Ровенской, Запорожской и Харьковской областях.
Более 160 населенных пунктов в Ровенской области остаются без света после ночной атаки, заявил глава ОВА Александр Коваль. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, добавил он.
В Житомирской области в результате ударов пострадал один человек, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. Повреждены три жилых дома, две хозяйственные постройки, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по объектам ВПК в Киеве и области. Ведомство утверждает, что в Киеве был поражен завод «Генератор», где якобы производят беспилотники Hornet, а в Киевской области — предприятия «Патриот-Украина» в Броварах, «Керамет» в Кузьминцах и «Стеллар Джет» в Яготине. Также сообщается, что в Житомире поражены электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ.
После ударов по энергетике в Киеве стали возникать перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением, пишет Би-би-си. После повреждения высоковольтной линии 11 октября без воды остались жители четырех районов города — подачу восстановили лишь на следующий день. Представители «Киевводоканала» предупреждают, что без электроснабжения насосные станции не смогут подавать воду, а длительная остановка канализации может создать санитарную угрозу.
Украинский OSINT-проект In Factum опубликовал видео, в котором экипаж вертолета 12-й бригады армейской авиации преследует «Шахед», сбивает его пулеметным огнем и сопровождает, пока тот не падает в поле.
Сергей «Флеш» Бескрестнов отмечает новую тактику реактивных «Шахедов»: перед ударом они отключают двигатель, используя набранную скорость и инерцию для тихого завершения полета. Также дроны пытаются подойти к цели на предельно малой высоте на участках без препятствий, чтобы избежать обнаружения радарами. Информация о якобы дополнительном электродвигателе на таких БПЛА, по мнению Бескрестнова, не соответствует действительности.
Украинская система РЭБ «Лима» в мае 2026 года отклонила две ракеты комплекса «Орешник», запущенные по Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на компанию-создателя системы Cascade Systems. Названием система обязана тем, что подменяет данные GPS, из-за чего различные устройства считают, что находятся в Лиме (столице Перу).
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 11 ноября 85 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областями, Пермским краем, Башкортостаном, Удмуртией и акваторией Чёрного моря. В ночь на 12 ноября был перехвачен 71 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом.
Telegram-канал ОSІNТ Varta опубликовал спутниковый снимок последствий атаки ракет «Нептун» на завод «Протон» в Орле, совершенной 7 ноября. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» сделал вывод, что поражено здание размерами 42 х 80 метров.
Служба безопасности Украины заявила накануне о поражении нефтяной и портовой инфраструктуры в Усть-Луге в Ленинградской области, а также малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» проекта «Буян-М» — носителя крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». По предварительной информации, беспилотники поразили объекты терминала «Новатэк-Усть-Луга», в том числе несколько резервуаров вместимостью по 30 тысяч тонн. Также произошел разлив нефтепродуктов. На терминале «Усть-Луга Ойл» повреждены резервуары и возник крупный пожар. Возгорания также зафиксированы на лесном терминале «Фактор» и железнодорожной станции Лужская. Кроме того, СБУ заявила, что проверяет информацию о возможном уничтожении российских боевых вертолетов. Между тем в Z-канале «Russian Aviation 🇷🇺» намекнули, что в Ленинградской области крушение потерпели не три вертолета, а два вертолета и один МиГ-31. Таким образом, при крушении могли погибнуть в Ка-52 два члена экипажа, в Ми-8 — три члена экипажа и в МиГ-31 — два члена экипажа.
Накануне вечером беспилотники атаковали Омск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал, что регион находится под ударом украинских БПЛА, а силыПВО пытаются перехватить дроны. По информации местного Telegram-канала NGS55, после сообщений Хоценко небо над Омском закрыли и ввели ограничения на работу мобильного интернета. Местные жители писали о пожаре около НПЗ, который возник после атаки. OSINT-аналитик издания Astra подтвердил возгорание в районе завода, последний раз атакованного 8 октября 2026 года. Между тем Telegram-канал «Омское гражданское объединение» сообщает о возможном повреждении омской ТЭЦ и утверждает, что попадания по НПЗ не было. Проект WarArchive также отмечает, что по состоянию на 21:00 наканене пожаров или признаков масштабных повреждений на территории НПЗ не зафиксировано.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 ноября по 20:00 11 ноября стало известно как минимум о 22 погибших и 144 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Шушарах под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль военнослужащего. Как пишет «Фонтанка», погиб российский военнослужащий в звании полковника. По информации издания, взрывное устройство было закреплено на днище машины и дистанционно приведено в действие. Телеканал «78» сообщал, что в машине находился главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО. Позже упоминание должности удалили — в посте осталось лишь сообщение, что погибший был полковником и служил в этой армии. СК возбудил дело об убийстве. Это второй подрыв автомобиля военного в микрорайоне Славянка за неполные три месяца.
В данных из взломанного реестра актов Росстата зафиксирована гибель на войне против Украины более 11 тысяч иностранцев почти из 100 стран, пишет Bloomberg. Данные также показывают, что число таких смертей выросло примерно с 630 в 2022 году до более 5,5 тысячи в 2025-м. Около 80% погибших иностранцев были гражданами бывших советских республик, среди остальных — выходцы из Непала, Шри-Ланки, Китая, Колумбии, Кении и Нигерии. Около 340 погибших прибыли из стран Африки.
Исследователь под ником Vitaly сопоставил данные из той же утечки Росстата с картой DeepState и отразил их в инфографике. По его подсчетам, 87% зарегистрированных смертей приходятся на точки в радиусе 10 км от линии фронта в соответствующий месяц, еще 9% — на «серую зону». Около 1% несовпадений, вероятно, объясняется одинаковыми названиями населенных пунктов. Пики смертей в конкретных населенных пунктах, по наблюдению аналитика, обычно совпадают с периодом их захвата российскими войсками.
Вооружения и военная техника
Пентагон уведомил Конгресс о распределении $400 млн, выделенных на 2026 год в рамках European Capacity Fund, сообщает журналист Алекс Рауфоглу. Вместе с этим он отмечает, что в список заказанных систем не вошли PAC-3, ЗУР для ЗРК NASAMS и запчасти для F-16.
Правительство Чехия может продать в Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, которые, в частности, используются для борьбы с беспилотниками, сообщил вице-премьер Карел Гавличек во время визита в Киев. Он уточнил, что поставка четырех самолетов была оговорена ранее, а сейчас идут переговоры об остальных 12 единицах.
Сербская компания Grindex экспортировала в Россию металлообрабатывающее оборудование на сумму около €27,5 млн после начала полномасштабной войны. Конечными пользователями стали среди прочих компании, входящие в структуру «Ростеха», в том числе ответственные за производство ракет для комплексов «Искандер».
О главных событиях войны 11 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ продвигаются в Малой Токмачке, три борта ВКС РФ потеряны во время украинского налета на Ленинградскую область. Что происходит на фронте
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