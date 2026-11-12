Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек. На разминирование просят пять дней

Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области по примеру операции в Олешках Херсонской области, где Россия и Украина ранее договорились о временном прекращении огня. Об этом он сказал 12 ноября на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. По словам Путина, российским военным потребуется пять суток для разминирования территории в районе города, который Москва еще в июле объявила полностью захваченным.

«Если, как утверждают украинские власти, они контролируют этот город, пусть они обеспечат безопасность там. На мой взгляд, этот населенный пункт контролируют российские войска. Мы обеспечим безопасность со своей стороны», — сказал Путин. Он предложил поручить организацию миссии уполномоченным по правам человека России и Украины.

Предложение прозвучало после двухдневных переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, по итогам которых стороны договорились о подготовке нового масштабного обмена военнопленными. Сегодня, 12 ноября, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. После встречи с Путиным они намерены отправиться в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Минобороны России позавчера отчиталось о разминировании домов и дорог Константиновки военнослужащими 3-го армейского корпуса и 11-й отдельной инженерной бригады. Один из военных рассказал, что дороги очищают от взрывоопасных предметов для эвакуации мирных жителей и подвоза грузов, а также ротации личного состава.

Россия объявила о захвате Константиновки еще в июле, но бои продолжаются

3 июля российские власти отчитались о полном захвате Константиновки. Украинский Генштаб это отверг, а Зеленский предложил Путину встретиться непосредственно в городе, если тот действительно находится под контролем России. Кремль отказался, предложив украинскому президенту приехать в Москву.

Между тем боевые действия в районе Константиновки продолжаются. Согласно сводке The Insider от 10 ноября, украинские войска сохраняют возможность наносить удары дронами по всей территории города. По словам аналитиков, российские подразделения расширили зону контроля к юго-востоку от Константиновки и в районе села Червоное к северо-востоку от нее.

Сегодня утром украинский Генштаб сообщил о 14 российских атаках на Константиновском направлении за предыдущие сутки, в том числе в районе самого города. Независимого подтверждения полного контроля России над Константиновкой по-прежнему нет.

Предложение о гуманитарной паузе в городе Москва выдвигает уже не впервые. 4 июля Минобороны России предложило прекратить огонь на шесть часов для передачи Украине тел погибших военнослужащих. Аналитики украинского проекта DeepState тогда предупреждали, что российские подразделения могут использовать прекращение огня для закрепления в городе.

Как проходила гуманитарная операция в Олешках

В конце октября Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о локальном прекращении огня в районе оккупированных Олешек Херсонской области. Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время стороны организовали разминирование дорог, доставку продуктов и медикаментов и эвакуацию жителей. По словам Мелании Трамп, город покинули почти 800 человек.

Однако после завершения операции украинский Генштаб обвинил Россию в использовании гуманитарной паузы для укрепления позиций, ротации подразделений и доставки боеприпасов. Британский телеканал Sky News опубликовал кадры перемещения российской военной техники в районе Олешек.

Позднее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что российская техника, запечатленная на опубликованных кадрах, использовалась для разминирования под контролем украинской стороны. По его словам, согласованные условия запрещали переброску военной техники и личного состава, а ответственные за мониторинг перемирия не зафиксировали нарушений.

Лубинец положительно оценил гуманитарную операцию и 2 ноября предложил вместе с российской уполномоченной Яной Лантратовой обратиться к Мелании Трамп с просьбой распространить подобную практику на другие населенные пункты. 5 ноября представители России и Украины встретились с первой леди США в Белом доме, где обсудили возможность новых гуманитарных миссий.