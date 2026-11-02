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Омбудсмен Украины: военная техника России, замеченная в Олешках, использовалась для разминирования. Он призвал к новым перемириям

The Insider
Фото: Виктория Коломиец/hromadske

Фото: Виктория Коломиец/hromadske

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец дал большую пресс-конференцию по итогам гуманитарной операции в оккупированных Россией Олешках Херсонской области. На ней он заявил, что российская военная техника, замеченная в городе во время режима тишины, использовалась для разминирования под контролем украинской стороны. Ранее Генштаб ВСУ обвинил Россию в использовании гуманитарной паузы для укрепления позиций и переброски военной техники.

Отвечая на вопрос о попытках России использовать режим прекращения огня в Олешках для переброски в город военной техники и ротации военнослужащих, Лубинец заверил, что подобные действия были прямо запрещены достигнутыми договоренностями. Он подчеркнул:

«Это не просто обсуждалось, мы это прописывали в документе — „запрещается сосредоточение, перемещение техники“.

На видео [опубликованном телеканалом Sky News] четко видна российская военная техника, помеченная красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где она находилась.

Я не берусь давать оценки. Я говорю о том, что происходило у меня под моим контролем. Трактовать видео можно по-разному».

Лубинец отметил, что после сообщений о возможных нарушениях связался с ответственным за мониторинг локального перемирия с украинской стороны. По словам омбудсмена, нарушений во время действия режима прекращения огня ни одной из сторон зафиксировано не было.

Ранее телеканал Sky News опубликовал кадры, на которых российские войска под прикрытием гуманитарной паузы завозят в город тяжелую технику и боеприпасы, а также проводят ротацию личного состава. Кроме того, Генштаб ВСУ обвинил Россию в использовании перемирия для обустройства своих позиций в районе действия режима тишины:

«За время действия режима тишины были зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение использования антидроновых средств на дорогах и наращивание логистического обеспечения, в частности подвоз боеприпасов».

Во время пресс-конференции Лубинец положительно оценил опыт гуманитарной операции в Олешках и обратился к первой леди США Мелании Трамп с просьбой «распространить подобную позитивную практику на территорию других населенных пунктов — и не только Херсонской области». По его словам, речь идет о совместной инициативе с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

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Публикация:«Омбудсмен Украины: военная техника России, замеченная в Олешках, использовалась для разминирования. Он призвал к новым перемириям»

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