Хакеры снова атаковали холодильники в супермаркетах Европы, подняв температуру до 50 градусов. Пострадали семь стран

В супермаркетах Бельгии, Люксембурга, Швеции и Эстонии в ночь на 2 ноября произошли сбои в работе холодильников и морозильных камер. В некоторых магазинах температура оборудования поднялась до 50 градусов Цельсия. Как сообщает Reuters, кибератаки подтверждены для части пострадавших магазинов, причины остальных сбоев пока выясняются. Похожие атаки в октябре затронули сотни супермаркетов во Франции.

Обновлено. Позднее о похожих инцидентах сообщили еще в трех странах. В Ирландии кибератака затронула холодильное оборудование 13 магазинов сети SuperValu, которым пришлось убрать из продажи охлажденные и замороженные продукты, пишет The Irish Times. В Нидерландах хакеры изменили температурные настройки холодильников и морозильных камер как минимум 17 предприятий, преимущественно мясных лавок и небольших магазинов. Финская торговая группа Kesko также сообщила о необычном повышении температуры холодильного оборудования в нескольких небольших продуктовых магазинах сети K-food. Компания расследует причины произошедшего и не исключает кибератаку.

В Бельгии и Люксембурге сбои затронули десятки магазинов сети Delhaize, принадлежащей группе Ahold Delhaize. Глава компании Sabcobel, обслуживающей их холодильные системы, Стефан Муланс заявил агентству Belga, что хакеры перевели испарители холодильных установок в режим разморозки. Еще пять магазинов сети Spar пострадали в Бельгии.

В Швеции один из магазинов ICA сообщил, что ночью неизвестные изменили настройки холодильников и морозильников, установив температуру на уровне 50 градусов. В другом магазине сети, ICA Baronen в Стокгольме, из-за кибератаки вышли из строя все морозильные камеры. По словам представителя магазина, атака произошла около двух часов ночи, а заметили ее в 05:30. О похожих инцидентах сообщили и шесть магазинов сети Coop. Шведский национальный центр кибербезопасности расследует произошедшее.

Аналогичный случай зафиксирован в Эстонии. По данным поставщика холодильного оборудования Kitman Coldtech, неизвестные также установили температуру в холодильниках одной из торговых сетей на уровне 50 градусов. Название пострадавшей сети компания не раскрыла.

Во время предыдущей серии атак, произошедшей 11 октября во Франции, хакеры вывели из строя холодильные системы более чем 350 супермаркетов. В магазинах сетей Intermarché, Coopérative U и Leclerc оборудование переходило в режим разморозки, температура поднималась до 50 градусов, продукты портились, а некоторые установки загорелись. Датская компания Danfoss, чьи контроллеры использовались в пострадавших магазинах, сообщала, что значительная часть взломанных устройств устарела или работала на старых прошивках.

29 октября Reuters сообщило, что Пентагон расследует как возможную кибератаку аналогичные сбои морозильного оборудования на американских военных базах. В августе инциденты произошли как минимум в шести магазинах для военнослужащих, где из-за повышения температуры испортились продукты. Американские военные следователи связались с французскими коллегами, расследующими октябрьские кибератаки. При этом связь между инцидентами в разных странах пока не установлена.