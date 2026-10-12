Хакеры отключили холодильники в сотнях французских супермаркетов, магазинам пришлось выбросить продукты

Ночью 11 октября хакеры атаковали системы охлаждения в сотнях супермаркетов во Франции. Злоумышленники перевели оборудование в режим разморозки, и магазинам пришлось избавиться от испорченных продуктов, сообщает Bloomberg.

Как рассказал представитель Groupement Mousquetaires, которой принадлежит сеть Intermarché, пострадали около 150 ее магазинов. Холодильники и морозильные камеры примерно шесть часов нагревались до 50 градусов по Цельсию, в мусор отправились мясо, заморозка и овощи. По данным Mousquetaires, системами управляла датская компания Danfoss, и обращаться к властям с жалобой предстоит именно поставщику.

Атака задела и сеть Coopérative U, о чем сообщил гендиректор сети Доминик Шельшер. Пострадали около ста ее магазинов. Целью хакеров стали также некоторые супермаркеты Leclerc. В Danfoss заявили, что знают об инцидентах во Франции и вместе с клиентами принимают меры для устранения последствий.

Представитель Danfoss Ларс Грубак Лофф уточнил, что в основном были взломаны устаревшие модели систем управления холодильными системами, включая AK-SM 800 и AK-SC 355, для которых больше не выпускают обновления ПО и безопасности. Он написал:

«Danfoss давно рекомендует клиентам обновлять прошивку поддерживаемых систем и переходить с устаревших на решения нынешнего поколения».

В августе исследователи Team82 из компании Claroty предупреждали об уязвимостях в контроллерах Danfoss, в том числе о скрытом механизме аутентификации, позволяющем вмешиваться в работу холодильных систем.

В июле Евросоюз ввел санкции против девяти человек и четырех организаций, которые, предположительно, причастны к российским кибератакам. Совет ЕС возложил ответственность за ряд атак на 16-й центр ФСБ и назвал среди целей Францию, где подразделение с 2010 года шпионило за госучреждениями, а с 2025 года — атаковало оборонные предприятия.