В данных, похищенных хакерами у ФБР, содержатся записи о психиатрических и медицинских обследованиях сотрудников

Среди данных сотрудников ФБР, которые похитила хакерская группировка ShinyHunters, оказались записи о психиатрических и медицинских обследованиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на самих хакеров и изученные агентством документы. Эти файлы группировка разослала узкому кругу журналистов.

Reuters удалось частично подтвердить подлинность документов. Журналисты проверили два номера социального страхования по базам кредитных бюро и сопоставили дату психиатрической оценки перед приемом на работу с профилем бывшего аналитика ФБР в LinkedIn. Кроме того, источник подтвердил, что один из упомянутых в файлах медиков действительно проводил обследования для Бюро.

В одной из карт, составленной при проверке годности к службе, указано, что соискатель ежедневно принимает аспирин и страдает аллергией на пыль и кошек. В другой говорится о «симптомах депрессии» у кандидата в старшей школе, в третьей приведены результаты электрокардиограммы. Установить, типичны ли эти файлы для всего массива данных, агентство не смогло.

Хакеры утверждают, что проникли в несколько внутренних сервисов ФБР, включая систему проверки кандидатов и базу медицинских записей FBI MedLink. В ShinyHunters заявили Reuters, что «эти данные очень, очень, очень чувствительные». Проверить эти утверждения агентство не смогло.

Во вторник ShinyHunters заявила, что взломала сайт вакансий ФБР и похитила 2–3 Тбайт данных почти обо всех агентах и соискателях. Как сообщало Reuters, журналисты сверили предоставленные хакерами сведения с другими источниками и нашли совпадения как минимум в 10 случаях, включая данные директора Бюро Каша Пателя. Атаку группировка назвала местью за майское предупреждение ФБР, в котором описывались ее методы.