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Новости

Хакеры заявили о краже данных сотрудников ФБР. В Бюро подтвердили, что проводят расследование

The Insider
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Фото: Reuters

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Фото: Reuters

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ресурсов ФБР и краже данных «огромного количества нынешних и бывших сотрудников» Бюро. Как сообщает Reuters, в качестве доказательства хакеры показали журналистам скриншот, на котором, по их словам, запечатлен взлом сайта ФБР с вакансиями, а также личные данные примерно 5 тысяч человек.

Reuters отмечает, что на сайте с вакансиями в последнее время действительно наблюдались сбои. В ФБР сказали, что осведомлены «о сообщениях, касающихся несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov» и проводят расследование.

ShinyHunters утверждают, что похищена информация почти обо всех агентах ФБР, а также о людях, подававших в ведомство заявления о приеме на работу. По словам хакеров, эта атака — месть за опубликованное в мае заявление Бюро, в котором подробно описывались методы ShinyHunters, а жертвам взломов советовали не платить выкуп.

Журналисты Reuters сверили представленные хакерами данные, в том числе номера социального страхования, с информацией из других источников и нашли совпадения по меньшей мере в 10 случаях, включая данные директора ФБР Каша Пателя.

В числе недавних взломов, приписываемых ShinyHunters, называются предполагаемая кража данных у разработчика видеоигр Rockstar Games и атака на образовательную платформу Canvas, вызвавшую масштабные сбои в работе школ по всей территории США.

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Публикация:«Хакеры заявили о краже данных сотрудников ФБР. В Бюро подтвердили, что проводят расследование»

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