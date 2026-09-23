Хакеры заявили о краже данных сотрудников ФБР. В Бюро подтвердили, что проводят расследование

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ресурсов ФБР и краже данных «огромного количества нынешних и бывших сотрудников» Бюро. Как сообщает Reuters, в качестве доказательства хакеры показали журналистам скриншот, на котором, по их словам, запечатлен взлом сайта ФБР с вакансиями, а также личные данные примерно 5 тысяч человек.

Reuters отмечает, что на сайте с вакансиями в последнее время действительно наблюдались сбои. В ФБР сказали, что осведомлены «о сообщениях, касающихся несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov» и проводят расследование.

ShinyHunters утверждают, что похищена информация почти обо всех агентах ФБР, а также о людях, подававших в ведомство заявления о приеме на работу. По словам хакеров, эта атака — месть за опубликованное в мае заявление Бюро, в котором подробно описывались методы ShinyHunters, а жертвам взломов советовали не платить выкуп.

Журналисты Reuters сверили представленные хакерами данные, в том числе номера социального страхования, с информацией из других источников и нашли совпадения по меньшей мере в 10 случаях, включая данные директора ФБР Каша Пателя.

В числе недавних взломов, приписываемых ShinyHunters, называются предполагаемая кража данных у разработчика видеоигр Rockstar Games и атака на образовательную платформу Canvas, вызвавшую масштабные сбои в работе школ по всей территории США.