965

 

 

 

 

 

Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Фото: предположительно, Кэш Патель, на фото, опубликованной хакерской группировкой Handala Hack Team

Связанные с Ираном хакеры группировки Handala Hack Team в пятницу, 27 марта, сообщили, что получили доступ к личной электронной почте директора ФБР Кэша Пателя. Взлом его почты подтвердили агентству Reuters в Министерстве юстиции США. 

На своем веб-сайте хакеры опубликовали несколько фотографий из личного архива Пателя: на них он курит сигары, фотографируется с большой бутылкой рома и старинным кабриолетом: 

«Кэш Патель, нынешний глава ФБР, чье имя когда-то с гордостью красовалось на вывеске штаб-квартиры агентства, теперь окажется в списке жертв взлома. Так называемые неприступные системы ФБР были взломаны нашей командой за считанные часы. Вся личная и конфиденциальная информация Кэша Пателя, включая электронные письма, переписку, документы и даже секретные файлы, теперь доступна для публичного скачивания», — говорится в сообщении хакеров. 

В разговоре с агентством Reuters представитель Минюста США подтвердил взлом электронной почты Пателя. Он добавил, что опубликованные материалы выглядят подлинными. В ФБР не ответили на запрос журналистов. 

Агентство уточняет, что, хотя подлинность утекших писем установить достоверно не удалось, электронная почта Пателя, которую называют хакеры, совпадает с почтой директора ФБР, которая фигурировала в предыдущих утечках. 

Группа Handala, предположительно, является одной из нескольких хакерских группировок, которые работают на иранское правительство. Ранее в этом месяце хакеры взяли на себя ответственность за взлом американской компании Stryker, занимающейся производством медицинского оборудования в штате Мичиган. 

Поддерживающие Тегеран хакеры активизировались с начала войны Израиля и США против Ирана. Всплеск их активности зафиксировала, например, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike: взлом Stryker — как минимум одна из самых крупных хакерских атак проиранских группировок, которые сейчас расследует Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

