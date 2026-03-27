Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

В разговоре с агентством Reuters представитель Минюста США подтвердил взлом электронной почты Пателя. Он добавил, что опубликованные материалы выглядят подлинными. В ФБР не ответили на запрос журналистов.

Агентство уточняет, что, хотя подлинность утекших писем установить достоверно не удалось, электронная почта Пателя, которую называют хакеры, совпадает с почтой директора ФБР, которая фигурировала в предыдущих утечках.

Группа Handala, предположительно, является одной из нескольких хакерских группировок, которые работают на иранское правительство. Ранее в этом месяце хакеры взяли на себя ответственность за взлом американской компании Stryker, занимающейся производством медицинского оборудования в штате Мичиган.

Поддерживающие Тегеран хакеры активизировались с начала войны Израиля и США против Ирана. Всплеск их активности зафиксировала, например, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike: взлом Stryker — как минимум одна из самых крупных хакерских атак проиранских группировок, которые сейчас расследует Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.