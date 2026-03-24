Госдеп США создал новое бюро по борьбе с кибератаками и ИИ-угрозами со стороны Ирана, России и КНДР

Госдепартамент США создал новое подразделение, которое займется анализом и прогнозированием угроз от Ирана, России и других стран, использующих передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на источники. 

Появившееся Бюро по новым угрозам получило задачу отслеживать возможные кибератаки и угрозы с применением ИИ, исходящие от Ирана, России, Китая и КНДР, а также террористических организаций. 

О том, что Госдеп собирается создать подобное Бюро по возникающим угрозам (Bureau of Emerging Threats), стало известно из выступления главы ведомства Марко Рубио еще год назад. Однако до последнего времени не было подробностей о том, чем оно займется. 

По словам заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта, новое Бюро займется угрозами, с которыми Штаты сталкиваются сегодня и могут столкнуться в ближайшие десятилетия в киберпространстве, космосе, сфере критической инфраструктуры и «в результате злоупотребления прорывными технологиями, такими как ИИ». ABC News уточняет, что Бюро будет разделено на пять подразделений: управление кибербезопасности, управление безопасности критической инфраструктуры, управление прорывных технологий,  управление космической безопасности и управление оценки угроз.

О запуске работы нового Бюро Госдеп уведомил американский Конгресс в минувшую пятницу, пишет ABC. 

Американист Ян Веселов предположил в беседе с The Insider, что цель создания бюро та же, что и у общего проекта реорганизации Госдепа, запущенного в прошлом году:

«Марко Рубио считает, что Госдеп стал слишком закостеневшей и неэффективной структурой, которой нужна встряска, оптимизация и отказ от менее приоритетных функций (например, гуманитарного характера и прочей "мягкой силы")».

С начла войны Израиля и США против Ирана поддерживающие Тегеран хакеры активизировались. Всплеск их активности зафиксировала, например, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США расследует как минимум одну крупную атаку с начала конфликта, предположительно совершенную проиранскими хакерами, — взлом американской компании по производству хирургического оборудования Stryker.

