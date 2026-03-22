Умер бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в выборы. Трамп публично порадовался его смерти

Скончался бывший глава ФРБ и спецпрокурор США Роберт Мюллер, сообщает CNN со ссылкой на семью усопшего. Ему был 81 год. «С глубокой скорбью сообщаем о том, что Боб скончался прошлой ночью», — говорится в заявлении семьи. В августе прошлого года родственники Мюллера сообщили, что у него еще в 2021 году была диагностирована болезнь Паркинсона.

Дональд Трамп публично выразил радость по поводу смерти Мюллера, который в прошлом возглавлял расследование о возможном влиянии России на американские выборы 2016 года. «Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!» — написал президент США в социальной сети Truth.

Роберт Мюллер был директором ФБР с 2001 по 2013 год. В 2017 году он занял должность спецпрокурора при Минюсте США. Мюллер возглавлял расследование о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В докладе, подготовленном по итогам этого расследования, говорилось, что Россия вмешалась в выборный процесс, чтобы помочь Трампу победить. Были установлены 12 россиян, предположительно работающих на «фабрику троллей», которые занимались вмешательством в американские выборы.

«Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата», — заявлял Миллер. Он, однако, признал, что не нашлось достаточных доказательств сговора между Трампом и Россией. The Insider перевел избранные фрагменты доклада.

В 2018 году Мюллер первым выдвинул обвинение в адрес хакеров из ГРУ (в/ч № 26165), которых годом ранее обнаружил The Insider.