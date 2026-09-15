«У нас отличные служебные собаки»: директор ФБР Кэш Патель объяснил Сенату, почему зоофилия больше не мешает карьере в бюро

Директор ФБР Кэш Патель на слушаниях в комитете Сената США по судебным вопросам столкнулся с вопросами о смягчении требований к кандидатам на службу в бюро, передает Rolling Stone. Сенаторов возмутило, что при Пателе была отменена норма, по которой заявителей дисквалифицировали, если до 18 лет они совершали акты зоофилии.

Член комитета от демократов Дик Дурбин потребовал у Пателя объяснить отмену правила. Патель ответил ему раздражённо:

«Заявители, которые участвовали в актах зоофилии, по сути были жертвами зоофилии, потому что их принуждали к этому. В нашем ФБР мы не будем криминализировать и лишать жертв возможности служить Соединённым Штатам Америки».

Похожее недоумение выразил и республиканец Джон Кеннеди. Он спросил Пателя об изменении правил, на что тот пояснил, что раньше дисквалифицировали «любого, кто участвовал в этом с любой стороны», хотя нанимать преступников бюро никогда не собиралось. «С какой другой стороны? Зоофилии? То есть вы дисквалифицировали животное?» — уточнил Кеннеди. Патель ответил:

«У нас отличные служебные собаки, но дисквалифицировать животное мы не будем».

Патель объяснил сенаторам, что иногда жертв секс-торговли принуждают к половым контактам с животными, и он не хочет лишать таких людей возможности устроиться в ФБР. Кроме того, при Пателе бюро также смягчило требования к кандидатам, которые признавались в найме секс-работниц или в кражах у прежних работодателей.

Пребывание Пателя на посту директора ФБР сопровождается чередой скандалов, а бюро теряет сотрудников на фоне массовых увольнений и отставок. Ранее MS Now (бывший MSNBC) сообщал, что Патель неоднократно приказывал агентам ФБР развозить по домам подвыпивших подруг своей девушки.