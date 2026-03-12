Директор ФБР Кэш Патель заставил агентов бюро «учиться технике самозащиты» у борцов смешанных единоборств UFC

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель объявил о проведении двухдневного тренировочного семинара совместно с Ultimate Fighting Championship (UFC) на базе академии в Куантико, штат Вирджиния, сообщает The Wall Street Journal. Мероприятие запланировано на 14–15 марта: действующие и бывшие борцы лиги поделятся с агентами ФБР методиками подготовки к соревнованиям. Патель заявил в совместном пресс-релизе с UFC:

«Это уникальная возможность для наших агентов учиться у одних из величайших атлетов на планете».

По его словам, семинар поможет бюро «еще лучше защищать американцев». Глава UFC Дана Уайт добавил, что бойцы лиги «с гордостью поддерживают ФБР» в совершенствовании техники самозащиты. Представитель бюро не ответил на запрос издания о стоимости мероприятия и источниках финансирования.

Отмечается, что Уайт и UFC давно связаны с окружением Трампа: президент неоднократно посещал турниры лиги, а прошлой осенью Уайт предложил ему провести соревнования на южной лужайке Белого дома. Анонсированный турнир UFC Freedom 250 состоится 14 июня, в день рождения Трампа. Сама лига исторически считалась нежелательной во многих местах из-за жесткости поединков. Например, покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн называл смешанные единоборства «петушиными боями по-человечески».

Идею сотрудничества с UFC Патель впервые высказал еще на одном из первых видеозвонков после вступления в должность — тогда многие сотрудники приняли ее за шутку. Нынешние и бывшие агенты ФБР отнеслись к инициативе скептически. Бывший старший офицер бюро Кристофер О’Лири заявил, что в условиях «обостренной угрозы» в связи с войной с Ираном приоритетом должна оставаться борьба с терроризмом, кибератаками и шпионажем.

О’Лири также напомнил, что кандидаты в специальные агенты уже проходят одну из самых интенсивных программ подготовки в федеральных правоохранительных органах, а существующий курс тактической защиты разработан с учетом специфики работы «в американских кварталах, а не в октагоне». Ранее сообщалось, что Патель неоднократно отправлял агентов, приставленных охранять его девушку, развозить ее подвыпивших подруг — что бывшие сотрудники бюро расценили как грубое злоупотребление служебным положением.

