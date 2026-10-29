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Новости

Пентагон расследует как возможную кибератаку сбой морозильников на военных базах США, испортивший продукты — Reuters

The Insider
Фото: REUTERS/Lucien Libert/File Photo

Фото: REUTERS/Lucien Libert/File Photo

Пентагон считает вероятной хакерской атакой серию сбоев морозильного оборудования, из-за которых в августе испортились продукты на военных базах в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех осведомленных чиновников. По словам одного из них, американские военные следователи связались с французскими коллегами, которые расследуют похожую кибератаку на холодильники в супермаркетах в начале октября.

Как подсчитало агентство по публикациям баз в соцсетях и на сайтах, в конце августа сбои затронули как минимум шесть магазинов для военнослужащих. По меньшей мере в одном случае температура в морозильниках за ночь поднялась, и к утру продукты растаяли. 26 августа администрация базы Форт-Уачука в Аризоне написала в Facebook, что морозильник перешел в режим разморозки и нагрел всю еду.

В Пентагоне подробности расследования не раскрыли. В ведомстве заявили:

«Подразделение Киберкомандования работает в тесном взаимодействии с межведомственными партнерами и правоохранительными органами».

Отдел уголовных расследований армии США сообщил, что к делу подключилось его киберподразделение, которое сотрудничает с французской полицией. Reuters не удалось выяснить, на какой стадии находится расследование и есть ли у следователей подозреваемые.

Во Франции хакеры ночью 11 октября подняли температуру в холодильных установках более чем в 350 магазинах, некоторые из них загорелись. Датская компания Danfoss, чьи контроллеры управляли многими пострадавшими установками, заявила, что значительная часть устройств устарела или работала на старых прошивках. Использовались ли контроллеры Danfoss на американских базах, агентству установить не удалось, в компании на запросы не ответили.

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Публикация:«Пентагон расследует как возможную кибератаку сбой морозильников на военных базах США, испортивший продукты — Reuters»

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