ВСУ продвигаются в Малой Токмачке, три борта ВКС РФ потеряны во время украинского налета на Ленинградскую область. Что происходит на фронте

По словам Владимира Зеленского, на переговорах в Абу-Даби выяснилось, что, по мнению российской делегации, ВС РФ контролируют гораздо больше территории, чем на самом деле. В целом на переговорах поднимались темы деэскалации и гарантий безопасности для Украины. Как сообщил российский представитель Владимир Мединский, центральной темой переговоров была система безопасности в Европе.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 ноября одной управляемой авиационной ракеты Х-59 / Х-69 и 163 беспилотников типа «Шахед» (91 из них — реактивный), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 144 цели: 130 БПЛА типа «Шахед» и других (80%), в том числе 72 реактивных, а также 14 барражирующих боеприпасов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях и падение обломков в семи локациях.

В результате атаки на Житомирскую область накануне вечером пострадали пять человек, сообщили в ГСЧС. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Звягельском, Коростенском и Житомирском районах, а также автозаправочная станция. Повреждены легковые и грузовые автомобили, автомойка и административное здание, возникли пожары.

В Запорожской области при атаке на один из поселков Запорожского района накануне вечером пострадали шесть человек, сообщили в спасательной службе. Загорелись четыре частных дома, квартира в многоэтажном здании и фасад магазина.

В Херсонской области за сутки в результате атак один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Под удар попали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы населенных пунктов области.

Часть Кривого Рога в Днепропетровской области осталась без электричества из-за удара по электроподстанции, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Также повреждения получили пять жилых домов. По информации Вилкула, некоторые больницы и насосные станции города работают на генераторах. Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Из-за обесточивания в одной из шахт были заблокированы девять работников, спасатели эвакуировали их на поверхность.

В компании «Нафтогаз України» заявили, что ночью в регионе было атаковано предприятие «Нафтогаза», на его территории возник масштабный пожар, повреждено оборудование. Обошлось без пострадавших.

Объект энергетики был атакован в районе Умани в Черкасской области, там также начались перебои с электричеством, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

В Харькове в результате атаки пострадали пять человек, сообщает ГСЧС. Ночью под ударом оказался Салтовский район города — там загорелся гаражный кооператив, повреждены многоэтажные жилые дома. Также зафиксированы удары в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города.