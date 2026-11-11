ВСУ продвигаются в Малой Токмачке, три борта ВКС РФ потеряны во время украинского налета на Ленинградскую область. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские военные расширяют зону контроля к юго-востоку от Константиновки
- На покровском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северо-западу от Покровска
- На запорожском направлении украинские военные занимают новые позиции в западной части Малой Токмачки
- Российский беспилотник попал в здание лицея в Яготине в Киевской области — учащиеся находились в укрытии и не пострадали
- Массированный налет на порт Усть-Луги — повреждены технологическое оборудование и резервуарный парк
- Z-каналы — во время отражения атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область потеряны три борта ВКС РФ
- Reuters — в результате украинских ударов вышло из строя до 30% доступной мощности НПЗ в России
- The Economist — прогнозное количество погибших с российской стороны в 2026 году составит около 230 тысяч человек
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российские военные расширяют зону контроля к юго-востоку от Константиновки.
Согласно карте DeepState, ВС РФ расширили зону контроля к юго-востоку от Константиновки, а также в селе Червоное к северо-востоку от города.
На покровском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Минобороны РФ заявило о захвате Шиловки к северо-западу от Покровска. По информации DeepState, Шиловка контролируется СОУ и отстоит почти на 6 км от зоны контроля ВС РФ.
На запорожском направлении украинские военные занимают новые позиции в западной части Малой Токмачки.
Минобороны РФ заявило о захвате Воскресенки к западу от Терноватого в Запорожской области. Согласно карте DeepState, Воскресенка находится почти в 19 км от зоны российского контроля.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» сообщает, что украинские силы заняли новые позиции в западной части Малой Токмачки. По информации DeepState, эта часть села находится под полным украинским контролем.
По словам Владимира Зеленского, на переговорах в Абу-Даби выяснилось, что, по мнению российской делегации, ВС РФ контролируют гораздо больше территории, чем на самом деле. В целом на переговорах поднимались темы деэскалации и гарантий безопасности для Украины. Как сообщил российский представитель Владимир Мединский, центральной темой переговоров была система безопасности в Европе.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 ноября одной управляемой авиационной ракеты Х-59 / Х-69 и 163 беспилотников типа «Шахед» (91 из них — реактивный), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 144 цели: 130 БПЛА типа «Шахед» и других (80%), в том числе 72 реактивных, а также 14 барражирующих боеприпасов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях и падение обломков в семи локациях.
В результате атаки на Житомирскую область накануне вечером пострадали пять человек, сообщили в ГСЧС. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Звягельском, Коростенском и Житомирском районах, а также автозаправочная станция. Повреждены легковые и грузовые автомобили, автомойка и административное здание, возникли пожары.
В Запорожской области при атаке на один из поселков Запорожского района накануне вечером пострадали шесть человек, сообщили в спасательной службе. Загорелись четыре частных дома, квартира в многоэтажном здании и фасад магазина.
В Херсонской области за сутки в результате атак один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Под удар попали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы населенных пунктов области.
Часть Кривого Рога в Днепропетровской области осталась без электричества из-за удара по электроподстанции, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Также повреждения получили пять жилых домов. По информации Вилкула, некоторые больницы и насосные станции города работают на генераторах. Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Из-за обесточивания в одной из шахт были заблокированы девять работников, спасатели эвакуировали их на поверхность.
В компании «Нафтогаз України» заявили, что ночью в регионе было атаковано предприятие «Нафтогаза», на его территории возник масштабный пожар, повреждено оборудование. Обошлось без пострадавших.
Объект энергетики был атакован в районе Умани в Черкасской области, там также начались перебои с электричеством, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
В Харькове в результате атаки пострадали пять человек, сообщает ГСЧС. Ночью под ударом оказался Салтовский район города — там загорелся гаражный кооператив, повреждены многоэтажные жилые дома. Также зафиксированы удары в Салтовском, Шевченковском и Основянском районах города.
В Чернигове из-за атаки возник пожар на автостоянке, взрывной волной были повреждены грузовые и легковые автомобили.
Три человека пострадали в результате атаки на Полтаву, загорелось частное предприятие, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. В другом районе города поврежден частный дом.
Днем беспилотник попал в лицей в Яготине в Киевской области, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. Во время удара 171 ребенок, а также преподаватели и сотрудники находились в укрытии, погибших и пострадавших нет. На территории учебного заведения возник пожар, также взрывом повреждены автомобиль, ограждение и окна двух соседних частных домов. При дневной атаке на Голосеевский район Киева пострадал один человек, сообщил мэр Виталий Кличко.
Четыре человека пострадали при ударе по многоэтажному дому и объекту инфраструктуры в Запорожье, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Повреждены крыша, фасад и балконы дома, а также окна соседнего общежития. Еще три человека получили ранения в городе при налете FPV-дрона.
Три человека погибли, еще 11 пострадали в результате дневного удара по рынку в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Две крылатые ракеты «Бандероль» пересекли воздушное пространство Молдовы, заявили в Минобороны страны. Запуск ракет был зафиксирован утром 11 ноября, в период массированных российских атак на Украину.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 10 ноября 52 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 11 ноября были перехвачены 627 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Telegram-канал ОSІNТ Varta публикует спутниковый снимок Редкинского опытного завода в Тверской области, атакованного в ночь на 9 октября. По оценке канала, повреждены как минимум одно вспомогательное здание и один производственный объект. Предприятие выпускает химическую продукцию для авиационной и космической промышленности, в том числе компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.
Генштаб ВСУ подтвердил атаку на 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе в Новгородской области, совершенную накануне. По информации Генштаба, на территории завода зафиксированы взрывы, начался пожар. Масштаб повреждений уточняется. У предприятия есть своя взлетно-посадочная полоса, там ремонтируют и модернизируют военно-транспортные самолеты и самолеты ДРЛОиУ А-50.
Дроны ночью атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, там начался пожар, который можно было наблюдать из Эстонии. Согласно сообщению губернатора Александра Дрозденко, пострадали три работника. Всего над регионом сбили 150 дронов, утверждает он. В Литве ночью объявляли тревогу и поднимали истребители НАТО. Аэропорт Пулково закрывали, летевшие в Петербург самолеты перенаправляли в Хельсинки и Калининград.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал тепловые аномалии в районе причала порта Усть-Луга, где швартуются бункеровочные суда для приема нефтепродуктов. Рядом находится лесной терминал «Фактор», специализирующийся на перевалке древесины и пиломатериалов.
По предварительной информации украинского канала «Абсолютно надійне джерело», в результате удара по Усть-Луге повреждены объекты нескольких терминалов. На комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга», как утверждается, загорелись три резервуара РВС-30000 с нефтепродуктами, установка гидрокрекинга, насосная, оборудование воздушного охлаждения и причал. На терминале «Усть-Луга Ойл» сообщается о попадании в два резервуара: один с мазутом горит, второй, предположительно, с дизельным топливом, мог полностью выгореть. Также канал пишет о пожаре на складе древесины в лесном терминале и повреждении трубопроводов терминала СПГ.
Кроме того, в акватории Финского залива около острова Гогланд поражен российский малый ракетный корабль «Наро-Фоминск». Z-канал «Злой морячок» пишет, что корабль остался на ходу и направляется в Кронштадт. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Fighterbomber и несколько других Z-каналов, близких к авиации, сообщили (1, 2, 3) о гибели летчиков в результате отражения атаки БПЛА над Санкт-Петербургом. Вероятно, крушение потерпели сразу три борта ВКС РФ, в том числе Ка-52 и Ми-8. Украинские источники утверждают, что по крайней мере один из них был потерян в результате «дружественного огня».
В Ярцеве в Смоленской области обломки дрона попали в многоэтажку, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Там загорелась квартира, погибли два человека.
Взрывы ночью слышали в Краснодаре, где работала сирена, и в расположенной рядом Адыгее. В ауле Новая Адыгея в пригороде Краснодара загорелся дрон, упавший на крышу ЖК «Дарград», отмечает издание Astra. Несколько домов также были повреждены в Анапе. Дроны и работа ПВО были зафиксированы в Твери, о пострадавших и разрушениях неизвестно.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» создал визуализацию маршрутов БПЛА над территорией России в ночь на 11 ноября, опираясь на сообщения об атаках и о времени закрытия аэропортов. По информации проекта, за ночь в России 25 раз закрывали и дважды ограничивали работу аэропортов, всего ограничения затронули 29 аэропортов. Пик пришелся на 06:01, когда одновременно были закрыты 18 аэропортов.
Три человека погибли, еще пятеро получили ранения в оккупированной Луганской области в результате атак, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
Жители аннексированного Крыма продолжают жаловаться на длительные отключения света, воды и отопления. Власти Севастополя признали, что город получает около половины необходимой электроэнергии, в отдельных районах электричества нет по 20 часов в сутки, а некоторые местные жители сообщают о перебоях до 48 часов. Из-за блэкаута детсады выдают детям сухпайки вместо горячего питания, больницы переходят на генераторы, а поликлиники при отключениях прекращают прием. Подробнее о ситуации в Крыму — в материале The Insider.
В оккупированной части Херсонской области в результате удара беспилотника погиб Виталий Плугатарёв — руководитель подконтрольного российской оккупационной администрации предприятия «Асканийское», сообщил «глава региона» Владимир Сальдо. БПЛА, по его словам, атаковал автомобиль Плугатарёва, когда тот ехал на ферму. После оккупации Херсонской области Плугатарёв возглавлял захваченный Днепровский осетровый рыбоводный завод, а с мая 2026 года — предприятие «Асканийское».
Yandex Cloud не сможет восстановить 2,84% клиентских данных, сообщила компания. Причина в «критических повреждениях оборудования» в результате атаки БПЛА и в том, что у этих клиентов не было резервных копий на платформе. Доступ к остальным 97,16% данных инженеры восстановили.
Недавние удары по российским НПЗ сократили доступные мощности нефтепереработки примерно на 30%, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Совокупная мощность пострадавших с конца октября предприятий составляет около 300 тысяч т в сутки при общей мощности российских НПЗ около 930 тысяч т. Фактическая переработка могла снизиться на 200 тысяч т в сутки — до примерно 500 тысяч т. Как отмечает Reuters, за последнюю неделю атаки нарушили работу девяти из 35 крупнейших НПЗ России, включая предприятия в Рязани, Ярославле, Саратове и Киришах.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал 62 подтвержденных удара украинских беспилотников и ракет по территории России в октябре 2026 года. По информации проекта, среди целей были 18 предприятий ВПК, 10 НПЗ, шесть дата-центров, пять аэродромов, пять ЛПДС, четыре подстанции / ТЭЦ, три логистических хаба, три нефтебазы, два моста, два порта, один торговый центр и один военный объект.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 ноября по 20:00 10 ноября стало известно как минимум о 20 погибших и 55 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
На переговорах в Абу-Даби стороны обсудили возможный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500», заявил Владимир Зеленский. Позже информацию о договоренности по обмену подтвердил помощник Путина Мединский.
Исследователь под ником Vitaly проанализировал места смерти людей, связанных с войной, из взломанного реестра актов Росстата и нанес их на карту. Из 438 228 таких записей о смертях в 389 719 случаях указано место в Украине либо в Курской, Белгородской или Брянской областях. Еще 10 007 человек умерли в других регионах России, преимущественно в больницах, а в 36 485 записях место смерти не указано. Больше всего смертей с известной локацией приходится на Донецкую область — 248 686, или 64%; из них 127 931 — на Покровский район и 44 951 — на Покровскую общину. Далее следуют Очеретинская, Великоновоселковская, Гродовская и Бахмутская общины. Картина по годам, отмечает исследователь, соответствует направлениям основных российских наступлений: Бахмут (до 2016 года — Артёмовск) и Марьинка в 2023 году, Авдеевка и Очеретино в 2024-м, Покровск и Великая Новосёлка в 2025-м.
Согласно расчетам The Economist, всего в 2026 году на войне могут погибнуть 230 тысяч российских военных — больше, чем за любой предыдущий отдельно взятый год вторжения.
В Украине впервые попал в плен гражданин Индонезии, воевавший на стороне России, пишет South China Morning Post. По сведениям украинского проекта «Хочу жить», 49-летний контрактник с острова Ява был взят в плен в Запорожской области после удара БПЛА по его подразделению. За первые девять месяцев 2026 года в ВС РФ были завербованы 283 индонезийца.
Вооружения и военная техника
Министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе переговоров со своим норвежским коллегой обсудил поставки ПЗРК, ЗУР, боеприпасов для пушек F-16, а также вложения в программу PURL.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Украина и Польша договорились об обмене польских истребителей МиГ-29 на украинские беспилотные технологии.
В Z-канале «Воевода вещает» опубликовали фотографию БМПТ «Терминатор» с заводским «мангалом». В канале отметили, что установленная защита делает невозможной стрельбу из ПТРК.
О главных событиях войны 10 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: «Промышленный масштаб» российских потерь под Добропольем, Минобороны РФ отчиталось о захвате села с тремя жителями. Что происходит на фронте
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