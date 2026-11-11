«Летом были цветочки, мы замерзаем». Жители Крыма сутками остаются без света, воды и отопления

Жители аннексированного Крыма столкнулись с новым масштабным энергетическим кризисом. В некоторых районах электричество отсутствует по 20 часов в сутки и дольше, вместе со светом пропадают вода и отопление. В школах дети сидят в куртках, детские сады остаются без горячего питания, поликлиники прекращают прием пациентов, а жители тратят тысячи рублей на топливо для генераторов.

В Севастополе власти признали, что город обеспечен электроэнергией лишь примерно на 50% от потребности. Жители полуострова записывают видеообращения к Владимиру Путину, жалуются на холод и рассказывают, что нынешняя ситуация тяжелее, чем во время энергетического кризиса 2015 года. The Insider изучил свидетельства крымчан и поговорил с местной жительницей, которая подробно рассказала о происходящем.

«Мы замерзаем. Свет есть по два часа в сутки»

Две жительницы Крыма записали обращение к Владимиру Путину на фоне памятника затопленным кораблям в Севастополе. Видео было опубликовано в Instagram, но впоследствии удалено.

«Мы замерзаем. Электроэнергии, поступающей на наш город, недостаточно. Свет есть по два часа в сутки, и то не во всех районах. Наши дети вынуждены находиться в школах в куртках, но даже это не спасает», — говорят женщины.

По их словам, в некоторых домах при отключении электричества одновременно пропадают вода и отопление. В Гагаринском районе Севастополя свет отключают с шести утра до полудня, в Нахимовском районе его может не быть по 20 часов, а в районе магазина «Лента», как утверждают авторы обращения, отключения достигают 48 часов.

«Нас просят не перегружать электросети, но в квартирах, которые находятся по 20 часов без электричества, температура всего 16 градусов. И, конечно, люди включают все электроприборы. Старики и дети мерзнут. Не каждый может позволить себе купить генератор или электростанцию», — рассказывают женщины.

Они утверждают, что некоторые жители вынуждены готовить еду на кострах, поскольку не могут пользоваться электрическими плитами.

Авторы обращения сравнивают происходящее с энергетическим кризисом 2015 года, когда после прекращения поставок электроэнергии с материковой Украины полуостров столкнулся с масштабными отключениями.

«Да, у нас уже был блэкаут, но было тепло в домах, можно было приготовить еду детям. Сейчас даже этого нет», — говорят женщины.

Они просят Путина обратить внимание на положение жителей полуострова и оказать помощь, подобную той, которую, по их словам, Крым получил в 2014 году.

В другом видео жительница полуострова задается вопросом, знает ли остальная Россия о происходящем:

«Интересно, а кроме крымчан в нашей стране кто-нибудь знает, что в Крыму нет света? Что мы собираемся на работу — у нас нет света, мы просыпаемся утром — у нас нет света, мы приходим с работы — у нас нет света. Кто-нибудь знает, кроме нас, что у нас нет света?»

«Летом это были цветочки». Почему нынешние отключения тяжелее предыдущих

Жительница Севастополя, с которой поговорил The Insider, рассказывает, что проблемы с электроснабжением начались еще летом, однако тогда ситуация была значительно более предсказуемой.

«Летом у нас были отключения три через три, два через шесть. Они далеко не всегда соблюдались, в основном не соблюдались. Но не было такого, чтобы света не было настолько долго. Два раза были серьезные повреждения: один раз света не было почти сутки, другой — часов 12. Всё остальное время были какие-то графики, можно было хоть что-то планировать. Сейчас я вспоминаю те времена и думаю: это были цветочки», — рассказывает собеседница.

По ее словам, в сентябре и значительной части октября ситуация стабилизировалась: на протяжении месяца или даже полутора электричество практически не отключали. Затем, в конце октября, после новых ударов по энергетической инфраструктуре, проблемы возобновились и резко обострились в первую неделю ноября.

Источник рассказывает о повреждениях энергообъектов, в том числе подстанции недалеко от Крымского моста. Незадолго до одного из предполагаемых ударов она проезжала мимо объекта и видела, как вокруг него устанавливают защитные конструкции. Сведения о последующих попаданиях по этой подстанции собеседница получила от других людей.

Главное отличие нынешней ситуации, по словам источника, — отсутствие графиков отключений:

«Уже где-то полторы, может быть, даже две недели графиков нет. Они сказали, что настолько всё плохо, что уже не до графиков. Свет включают как бог на душу положит».

В отдельных районах Севастополя жители остаются без электричества по 13–17 часов, иногда до 20–21 часа. При этом соседние дома могут продолжать получать электроэнергию:

«У нас вчера не было света с 7:40 до 20:30. Родители вчера сидели 17 часов без электричества. Есть те, кто по 20–21 часу без света, а другая половина района светится, как новогодняя елка. Люди очень злые».

По ее словам, жители постоянно обсуждают неравномерность отключений в домовых чатах и требуют хотя бы кратковременно подавать электричество в те дома, которые остаются обесточенными большую часть суток.

Масштаб дефицита подтверждают и сами севастопольские власти. На аппаратном совещании правительства города 9 ноября было объявлено, что Севастополь обеспечен электроэнергией примерно на 50% от потребности, сообщает местное издание ForPost.

Дети без горячей еды, больницы на генераторах

Энергетический кризис затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.

Собеседница The Insider рассказывает, что ее ребенок проводил учебный день в школе без электричества, а младший ребенок целый день находился в обесточенном детском саду. Школьные каникулы продлевали на несколько дней.

Особенно остро стоит вопрос с питанием детей. В детских садах используются электрические плиты, а резервные генераторы есть не везде. Когда электричество отключают, приготовить горячую еду становится невозможно. В одном из детских садов поваров вызывали ночью, чтобы они успели приготовить еду до очередного отключения электричества.

«Оказалось, что нет генераторов в детских садах. Когда отключают электричество, детей кормят сухпайками: соки, печенье, печенье и соки».

Проблемы возникли и в медицинских учреждениях. Источник The Insider знает о крупной больнице Севастополя, которая при отключении электричества переходит на генератор. При этом учреждению приходится самостоятельно искать дизельное топливо и обеспечивать обслуживание оборудования.

Местное издание ForPost 10 ноября сообщило, что при отключениях электричества поликлиники и женские консультации Севастополя прекращают прием пациентов. При этом заранее выяснить, есть ли электричество в нужном учреждении, невозможно: по единому телефону 122 такую информацию не предоставляют.

Одна из читательниц издания рассказала, что ее дочь на восьмом месяце беременности приехала в женскую консультацию, но не смогла попасть на прием.

На этом фоне председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев поблагодарил городские власти и департамент здравоохранения за бесперебойную работу медицинских учреждений.

Глава департамента здравоохранения Виталий Денисов заявил, что все стационары полностью обеспечены генераторами и работают бесперебойно. О проблемах с приемом в поликлиниках в этом заявлении не говорилось.

«Приходила знакомая помыться». Как люди живут без отопления и воды

Вместе с электричеством во многих домах исчезает отопление, а иногда и водоснабжение. Особенно тяжело приходится жителям домов с индивидуальными газовыми котлами, которым для работы необходимо электричество.

Периодически отключения электричества приводили и к прекращению работы отопления. Источник The Insider рассказывает, что в квартирах становилось настолько холодно, что некоторые жители пытались согреться с помощью газовых духовок, несмотря на опасность отравления угарным газом.

Ситуация с отоплением, по словам собеседницы, несколько улучшилась после того, как котельные перестали отключать вместе с жилыми домами. Она рассказывает, что во время почти 13-часового отключения электричества батареи в ее квартире оставались горячими.

Однако в других городах полуострова положение значительно тяжелее. В Коктебеле люди остаются без электричества по 16–20 часов. Продолжительные отключения происходят также в Феодосии, Судаке, Алуште и Алупке. В последней, по словам источника, из-за отсутствия электричества сокращали продолжительность школьных уроков.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Керчи. В некоторых районах города жители уже около недели практически не получают электричество, одновременно оставаясь без отопления и водоснабжения. Тепло сохраняется лишь в отдельных домах. В местных чатах жители пытаются выяснить, где можно набрать воду, и договариваются друг с другом о помощи.

Одна из жительниц Крыма рассказала в видео, как провела холодную ночь без электричества и связи. Больше всего она переживала за аквариумных рыбок: из-за отключения электричества температура воды упала до 10 градусов, хотя, по ее словам, рыбкам необходимо не менее 22. Женщина вспомнила, как во время жизни в Сибири ее семья нагревала кирпичи в печке и подкладывала их под инкубатор, чтобы яйца не остыли при отключении электричества. Теперь она пыталась придумать, как согреть аквариум.

Тысячи рублей на бензин и генераторы в автомобилях

Жители Крыма пытаются самостоятельно обеспечить свои дома электричеством. В социальных сетях появляются видео с самодельными системами резервного питания, генераторами и аккумуляторами.

На одном из роликов женщина показывает автомобиль УАЗ «буханка», внутри которого установлен генератор. От машины кабель протянут к квартире на четвертом этаже и заведен через окно. Чтобы холодный воздух не проникал внутрь, место ввода кабеля закрыли пакетами. По словам женщины, от генератора работают холодильник, бойлер, отопительный котел и другие приборы.

Однако такой способ не из дешевых. По словам женщины, за четыре-пять дней семья израсходовала 60 литров бензина по 100 рублей за литр — всего 6 тысяч рублей. При этом температура в доме составляет лишь 16–17 градусов. Если такой расход топлива сохранится, за месяц семье придется потратить около 36–45 тысяч рублей только на бензин для генератора.

Компенсации обещают, но получить их смогут не все

На фоне энергетического кризиса власти Севастополя объявили программу компенсаций за приобретение резервных источников питания.

С 16 ноября 2026 года жители смогут подавать через «Госуслуги» заявления на возмещение 50% стоимости оборудования. Максимальная компенсация за генератор составит 70 тысяч рублей, за портативную электростанцию — 150 тысяч, за солнечную станцию — 200 тысяч рублей. Для предпринимателей предусмотрено возмещение 30% расходов в установленных пределах.

На программу первоначально выделили 100 млн рублей.

Однако компенсации распространяются только на новое оборудование, приобретенное у российского продавца не раньше 26 июня 2026 года. Покупку необходимо подтвердить полноценным кассовым чеком. Кроме того, власти не компенсируют топливные генераторы, приобретенные для использования в многоквартирных домах, ссылаясь на требования безопасности.

Один из жителей Севастополя в опубликованном видео рассказывает, что не сможет получить компенсацию, поскольку купил электростанцию у перекупщиков без чека и гарантии.

Другой севастополец рассказал, что обратился в администрацию, чтобы выяснить порядок получения выплат, однако чиновники не смогли объяснить, когда механизм заработает:

«На данный момент механизма нет выплат. То есть пока это всё в разработке. Когда будет запущен механизм, никто не знает еще. Единственное, что мне сказали: собирайте чеки».

На совещании 9 ноября директор департамента экономического развития Севастополя Наталья Борисова подтвердила, что система подачи заявлений еще дорабатывается. Прием документов планируется начать 16 ноября, завершить — 1 апреля 2027 года. Максимальный срок рассмотрения заявления составит десять дней.

При этом «губернатор» Михаил Развожаев уже сообщил о жалобах жителей на рост цен на генераторы после объявления программы компенсаций. Он попросил прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на действия продавцов.

Темные улицы и ДТП с пешеходами

Отключения электричества затронули и уличное освещение Севастополя. По словам источника The Insider, многие улицы города остаются темными уже продолжительное время:

«У нас нет уличного освещения уже давно. У нас куча ДТП с пешеходами. Реально темень, вообще ничего не видно».

Местное издание ForPost 10 ноября сообщило о нескольких происшествиях на неосвещенных дорогах. Так, 6 ноября на улице Николая Музыки автомобиль сбил 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. На следующий день на Фиолентовском шоссе под машину попала 60-летняя женщина.

«Губернатор» Михаил Развожаев поручил дорожным службам срочно принять меры для повышения безопасности пешеходов. В качестве примера он привел трассу «Таврида», где столбы обмотали светоотражающей плёнкой.

Полиция Севастополя рекомендует жителям использовать фонарики и светоотражающие элементы на одежде, чтобы водители могли заметить их в темноте.