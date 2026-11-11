Украинские беспилотники подбили российский малый ракетный корабль в Финском заливе

Масштабы повреждений на судне неизвестны. «Злой морячок» пишет, что в момент атаки корабль находился у острова Гогланд в заливе (примерно 180 км к западу от Санкт-Петербурга), он остался на ходу и направляется в Кронштадт. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Корабль «Наро-Фоминск» является одиннадцатым кораблем из проекта «Буян-М». Он был спущен на воду в конце 2022 года. Корабль является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». С начала полномасштабной войны российские военные используют подобные ракеты в постоянных обстрелах Украины, но ведутся они, как правило, из акваторий Чёрного и Азовского морей.

В СБУ также подтвердили ночной удар по порту Усть-Луга — одному из крупнейших российских центров экспорта нефти. В результате были повреждены несколько резервуаров с нефтепродуктами.