Мелания Трамп встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Оба участника от РФ находятся под санкциями США

Первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины, участвовавших в организации гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области. Россию на встрече представили уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Оба находятся под санкциями США (1, 2).
Сам факт их участия в мероприятии Белого дома не означает отмены ограничительных мер. О том, на каких условиях был разрешен их въезд в США, американские власти публично не сообщали. Лантратову украинские правоохранительные органы подозревают в причастности к принудительному вывозу двух детей из оккупированного Херсона.
Встреча без Трампа
Яна Лантратова оказалась единственной из четырех представителей России и Украины, кто не выступил с речью. Кирилл Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп от имени Владимира Путина за организацию гуманитарной миссии в Олешках и подарил ей рисунок 11-летней девочки из города, которая теперь живет в Туапсе.
Давид Арахамия назвал прекращение огня в Олешках крупнейшей деэскалацией за всю войну. Дмитрий Лубинец вручил первой леди США орден княгини Ольги I степени, которым ее наградил Владимир Зеленский за гуманитарную поддержку Украины и помощь пострадавшим от российского вторжения. Президент США Дональд Трамп на встрече не присутствовал.
Встречу организовала Мелания Трамп, которая ранее выступила посредником при согласовании временного прекращения огня в Олешках. При ее содействии стороны организовали эвакуацию сотен жителей города. Первая леди США сообщила, что написала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и передала их представителям обеих стран. Она подчеркнула, что прекращение огня в Олешках было бы невозможно без участия двух президентов, и выразила надежду, что гуманитарная операция станет основой для более прочного мира.
Участницу встречи подозревают в депортации украинских детей
Одна из участниц гуманитарных переговоров фигурирует в украинском уголовном деле о военном преступлении. Весной 2024 года Служба безопасности Украины сообщила Яне Лантратовой и Инне Варламовой, жене лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, о подозрении в принудительной депортации двух малолетних детей из оккупированного Херсона. По версии следствия, женщины вывезли детей в Москву под предлогом оказания медицинской помощи. После освобождения Херсона украинские следователи обнаружили документы о вывозе детей с подписями Лантратовой и Варламовой.
Одной из вывезенных детей была десятимесячная Маргарита Прокопенко. Как ранее выяснили «Важные истории», впоследствии девочку удочерили Сергей Миронов и Инна Варламова. Ей изменили имя на Марина Миронова, а местом рождения в документах вместо Херсона указали подмосковный Подольск.
Лантратова отвергала обвинения украинских правоохранительных органов. Она утверждала, что занималась эвакуацией раненых детей и их родителей из районов боевых действий. Миронов ранее называл расследование об удочерении Маргариты информационной атакой.
Как рассказал в июне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, на первой встрече с Лантратовой он не стал поднимать вопрос о ее предполагаемом участии в депортации детей, поскольку хотел установить рабочий контакт. Однако он пообещал, что обязательно обсудит эту тему в дальнейшем. Лубинец также сообщил, что Украина знает, где находится Маргарита, и предлагала российской стороне провести ДНК-тест для подтверждения ее личности.
На встрече в Белом доме Лубинец вновь оказался за одним столом с Лантратовой. Сама Мелания Трамп неоднократно участвовала в организации возвращения украинских детей, вывезенных в Россию. В частности, Белый дом сообщил, что при ее посредничестве состоялись шесть операций по воссоединению с семьями в общей сложности 34 детей.
При этом Маргарита Прокопенко по состоянию на май 2026 года оставалась в России. Как рассказывала «Новой газете Европа» ее законный опекун Дарина Репина, она уже несколько лет добивается возвращения девочки, которая была разлучена со своей родной сестрой.