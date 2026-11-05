Мелания Трамп встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Оба участника от РФ находятся под санкциями США

Участницу встречи подозревают в депортации украинских детей

Одна из участниц гуманитарных переговоров фигурирует в украинском уголовном деле о военном преступлении. Весной 2024 года Служба безопасности Украины сообщила Яне Лантратовой и Инне Варламовой, жене лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, о подозрении в принудительной депортации двух малолетних детей из оккупированного Херсона. По версии следствия, женщины вывезли детей в Москву под предлогом оказания медицинской помощи. После освобождения Херсона украинские следователи обнаружили документы о вывозе детей с подписями Лантратовой и Варламовой.

Одной из вывезенных детей была десятимесячная Маргарита Прокопенко. Как ранее выяснили «Важные истории», впоследствии девочку удочерили Сергей Миронов и Инна Варламова. Ей изменили имя на Марина Миронова, а местом рождения в документах вместо Херсона указали подмосковный Подольск.

Лантратова отвергала обвинения украинских правоохранительных органов. Она утверждала, что занималась эвакуацией раненых детей и их родителей из районов боевых действий. Миронов ранее называл расследование об удочерении Маргариты информационной атакой.

Как рассказал в июне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, на первой встрече с Лантратовой он не стал поднимать вопрос о ее предполагаемом участии в депортации детей, поскольку хотел установить рабочий контакт. Однако он пообещал, что обязательно обсудит эту тему в дальнейшем. Лубинец также сообщил, что Украина знает, где находится Маргарита, и предлагала российской стороне провести ДНК-тест для подтверждения ее личности.

На встрече в Белом доме Лубинец вновь оказался за одним столом с Лантратовой. Сама Мелания Трамп неоднократно участвовала в организации возвращения украинских детей, вывезенных в Россию. В частности, Белый дом сообщил, что при ее посредничестве состоялись шесть операций по воссоединению с семьями в общей сложности 34 детей.

При этом Маргарита Прокопенко по состоянию на май 2026 года оставалась в России. Как рассказывала «Новой газете Европа» ее законный опекун Дарина Репина, она уже несколько лет добивается возвращения девочки, которая была разлучена со своей родной сестрой.