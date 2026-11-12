В Петербурге подорвали второй за три месяца автомобиль российского военного. Погиб полковник

В Шушарах на юге Санкт-Петербурга утром 12 ноября взорвался автомобиль, за рулем которого находился российский военнослужащий. Как сообщает «Фонтанка», погиб полковник российской армии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего. Это уже второй за неполные три месяца подрыв автомобиля военного в одном и том же микрорайоне Петербурга.
Взрыв произошел около семи утра на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка, рядом с гипермаркетом «Лента» и заправкой «Татнефть», сообщает телеканал «78» со ссылкой на очевидцев. Момент взрыва попал на камеру домофона. По данным «Фонтанки», взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно, когда полковник выезжал из двора.
Военнослужащий погиб на месте. Изначально «Фонтанка» сообщала, что вместе с ним в машине находился родственник, который получил ранения. Однако позднее издание уточнило, что полковник был в автомобиле один. Его имя не раскрывается.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, Колпинское шоссе перекрыто. ГАИ перекрыла движение по Колпинскому шоссе на участке от Полоцкой до Туровской улицы. Из-за этого изменили пять автобусных маршрутов, сообщает Telegram-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО». Автобусы №№ 179, 254, 325 и 374 объезжают перекрытый участок через Ростовскую и Туровскую улицы, маршрут № 388 временно сокращен. По данным «Фонтанки», пробки на шоссе в обе стороны растянулись примерно на 1,5 км.
27 августа на том же Колпинском шоссе в Славянке взорвался автомобиль российского военнослужащего, которого «Фонтанка» называла подполковником ВВС и ПВО. Мужчина погиб, его жена получила ранения и была госпитализирована. Погибшим, предположительно, был 43-летний Сергей Сечков, служивший в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку. Его отец подтвердил «Агентству», что сын погиб при взрыве. В мае 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины обвиняло военнослужащих этого полка в нанесении ракетных и бомбовых ударов по мирным жителям Украины на Слобожанском направлении.
По данным «Фонтанки», взрывное устройство под автомобиль Сечкова установила 24-летняя россиянка, которая за несколько часов до взрыва вылетела в Турцию, а позднее перебралась в Молдову. Издание утверждало, что девушка действовала при участии представителей ВСУ, однако доказательств этой версии не приводило. Украинская сторона причастность к подрыву не подтверждала.