В Петербурге подорвали второй за три месяца автомобиль российского военного. Погиб полковник

В Шушарах на юге Санкт-Петербурга утром 12 ноября взорвался автомобиль, за рулем которого находился российский военнослужащий. Как сообщает «Фонтанка», погиб полковник российской армии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего. Это уже второй за неполные три месяца подрыв автомобиля военного в одном и том же микрорайоне Петербурга.

Взрыв произошел около семи утра на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка, рядом с гипермаркетом «Лента» и заправкой «Татнефть», сообщает телеканал «78» со ссылкой на очевидцев. Момент взрыва попал на камеру домофона. По данным «Фонтанки», взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно, когда полковник выезжал из двора.