Работа Starshield, военной версии Starlink, в Украине снова ограничена. Об этом пишет президент Владимир Зеленский.

По его словам, перебои в работе терминалов военные фиксируют уже несколько дней вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Как и в предыдущий раз, у систем снова появилось ограничение скорости — соединение теряется на скорости 161 км/ч.

«Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости. Для нас это прежде всего означает значительное усложнение перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть случаи попаданий из-за того, что средства противовоздушной обороны не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить цели», — написал Зеленский.

Ограничения работы Starshield уже возникали в Украине в середине октября — впервые их зафиксировали примерно 14-го числа. Терминалы связи на украинских дронах также теряли связь при скорости свыше 161 км/ч. Это срывало ряд военных миссий и усложняло перехват российских «Шахедов».

Администрация президента США Дональда Трампа и основатель SpaceX Илон Маск тогда представили противоречивые версии причин этих сбоев. Маск заявил, что любые ограничения должны быть санкционированы военными. Трамп позже отрицал, что он или глава SpaceX вводили какие-либо лимиты. В конце октября ограничения сняли.

Что стало их причиной, так и неизвестно: Пентагон позже отказался проводить собственное расследование. Источники агентства Reuters утверждали, что приказ ограничить работу Starshield поступил из Белого дома. В тот же период Вашингтон активно оказывал давление на Киев, чтобы тот прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим объектам. На время было установлено «энергетическое перемирие», но в конце месяца удары возобновились: эти новые атаки вывели из строя уже почти треть мощностей российских НПЗ.