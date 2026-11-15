Дроны атаковали промзону Нижнекамска, где работают завод «Сибура» и два НПЗ. В Таганроге из-за удара остановили поезда

Около пятой части продукции нового комплекса направляют на «Казаньоргсинтез», где из этилена делают полиэтилен. В 2025 году поставки этилена между заводами выросли на 79%. «Нижнекамскнефтехим» также отправлял продукцию на экспорт через австрийскую SIBUR International GmbH. Через эту компанию с марта 2022 по август 2023 года предприятия холдинга вывезли из России продукцию на €3 млрд. За три дня до атаки Великобритания ввела санкции против «Сибур Холдинга».

В Таганроге повреждены две подстанции, под городом перекрыли мост

Атаке также подвергся Таганрог. По словам главы региона Юрия Слюсаря, один человек погиб, еще пять пострадали, повреждены две подстанции, обесточены линии между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, движение поездов приостановлено.

На 64-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути. Проезд перекрыли, машины направили в объезд через Таганрог и Покровское. Это второй мост на той же трассе в Неклиновском районе, поврежденный за неделю. 8 ноября после атаки пострадал мост через Миус на 97-м километре. Р-280 соединяет Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.

Минобороны России отчиталось о перехвате 533 украинских беспилотников. В сводке перечислены 13 российских регионов, в том числе Ростовская область и Татарстан, а также аннексированный Крым и акватории Азовского и Черного морей.