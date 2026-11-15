Дроны атаковали промзону Нижнекамска, где работают завод «Сибура» и два НПЗ. В Таганроге из-за удара остановили поезда

Беспилотники в ночь на 15 ноября атаковали промышленную зону Нижнекамска, где находятся завод «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающие предприятия «Танеко» и «ТАИФ-НК». Власти Татарстана сообщили о повреждениях в промзоне и жилом доме. Есть пострадавшие, в городе до вечера отключили горячую воду. В Таганроге из-за повреждения электроподстанции остался без питания участок железной дороги между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка. Движение поездов приостановили. В городе погиб главный инженер электроподстанции, еще пять человек госпитализированы.
В Нижнекамске эвакуировали жильцов дома и отключили горячую воду
Из поврежденного многоквартирного дома эвакуировали всех жильцов, для них открыли два пункта временного размещения. По словам руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, среди жильцов погибших нет. Число пострадавших власти пока не назвали. В городе отключили горячую воду, чтобы обеспечить безопасную работу системы теплоснабжения, сообщил мэр Радмир Беляев. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводили ограничения на полеты, вскоре их сняли.
Под удар попал «Нижнекамскнефтехим», который входит в холдинг «Сибур», пишет издание Astra со ссылкой на кадры очевидцев. Власти Татарстана не назвали поврежденные предприятия, а «Сибур» не сообщал о последствиях налета для завода. О повреждениях на двух соседних НПЗ также не сообщалось.
Завод «Сибура» выпускает каучуки для шин и поставляет этилен в Казань
«Нижнекамскнефтехим» входит в число крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и, по данным «Сибура», поставщиков бутиловых каучуков, которые используют при производстве шин. В 2025 году предприятие выпустило 3 млн тонн товарной продукции — на 400 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Одной из причин роста стал запуск комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год.
Около пятой части продукции нового комплекса направляют на «Казаньоргсинтез», где из этилена делают полиэтилен. В 2025 году поставки этилена между заводами выросли на 79%. «Нижнекамскнефтехим» также отправлял продукцию на экспорт через австрийскую SIBUR International GmbH. Через эту компанию с марта 2022 по август 2023 года предприятия холдинга вывезли из России продукцию на €3 млрд. За три дня до атаки Великобритания ввела санкции против «Сибур Холдинга».
В Таганроге повреждены две подстанции, под городом перекрыли мост
Атаке также подвергся Таганрог. По словам главы региона Юрия Слюсаря, один человек погиб, еще пять пострадали, повреждены две подстанции, обесточены линии между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, движение поездов приостановлено.
На 64-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути. Проезд перекрыли, машины направили в объезд через Таганрог и Покровское. Это второй мост на той же трассе в Неклиновском районе, поврежденный за неделю. 8 ноября после атаки пострадал мост через Миус на 97-м километре. Р-280 соединяет Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.
Минобороны России отчиталось о перехвате 533 украинских беспилотников. В сводке перечислены 13 российских регионов, в том числе Ростовская область и Татарстан, а также аннексированный Крым и акватории Азовского и Черного морей.