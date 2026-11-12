Великобритания ввела санкции против «Сибура» и НИПИГАЗа. Под ограничения также попали «Восток Ойл», «Славнефть» и СУЭК

Великобритания ввела санкции против крупнейшего российского нефтехимического холдинга «Сибур» и инжиниринговой компании «НИПИгазпереработка», принадлежащей акционерам «Сибура». Обе организации 12 ноября появились в официальном британском санкционном реестре. Ранее The Insider выяснил, что «Сибур», связанный с окружением Владимира Путина, продолжал экспортировать продукцию в Европу после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Новые ограничения также затронули проект «Роснефти» «Восток Ойл», нефтяную компанию «Славнефть», угледобывающие предприятия «Кузбассразрезуголь» и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), а также зарегистрированные в ОАЭ компании Forteza Trading, Novus Energy и Patera. Британские санкции теперь распространяются на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. Ограничения коснулись также судов, перевозящих российскую нефть и сжиженный природный газ.

Ограничения предусматривают заморозку активов компаний, запрет на предоставление им трастовых услуг и транспортные санкции. В обосновании британского правительства говорится, что обе компании получают выгоду от российского государства или оказывают ему поддержку, ведя деятельность в стратегически важном для России энергетическом секторе.

«Сибур» — крупнейший производитель нефтехимической продукции в России. Компания выпускает полимеры, синтетические каучуки, пластики и другие химические материалы. Согласно официальной отчетности, которую изучил The Insider, в 2025 году выручка холдинга составила 1,05 трлн рублей, а чистая прибыль — 205,1 млрд рублей. Среди его крупнейших акционеров — миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Долями также владеют китайская нефтехимическая корпорация Sinopec и Фонд Шелкового пути.

«НИПИгазпереработка», также известная как НИПИГАЗ, занимается проектированием и строительством крупных нефтегазовых объектов. В частности компания выступала генеральным подрядчиком строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» — одного из крупнейших подобных предприятий в мире. Информация об этом содержится в документах немецкой промышленной группы Linde, опубликованных американской Комиссией по ценным бумагам и биржам.

НИПИГАЗ ранее входил в группу «Сибур», однако в 2021 году холдинг распределил принадлежащие ему акции инжиниринговой компании между собственными акционерами в качестве дивидендов. В результате НИПИГАЗ перестал быть дочерней или зависимой компанией холдинга. В «Сибуре» тогда сообщали, что после распределения ни одному из бенефициаров НИПИГАЗа не будет принадлежать более 25% акций.

«Сибур» добился снятия ареста с активов в Австрии

В марте 2024 года The Insider опубликовал расследование о деятельности «Сибура» в Европе. Как свидетельствуют таможенные данные, с марта 2022 года по август 2023 года через зарегистрированную в Вене компанию SIBUR International GmbH холдинг экспортировал из России продукцию на €3 млрд.

Среди акционеров «Сибура» The Insider обнаружил людей из ближайшего окружения Владимира Путина, включая Геннадия Тимченко, бывшего зятя президента Кирилла Шамалова, бизнесмена Юрия Ковальчука и племянника Путина Михаила Шеломова. При этом часть собственников холдинга избежала персональных санкций Евросоюза.

Издание также установило, что «Сибур» поставлял химическую продукцию российским оборонным предприятиям. В частности стирол и бутилакрилат поступали на Пермский пороховой завод, выпускающий заряды для реактивных систем залпового огня и ракетного вооружения.

После публикации расследования австрийские власти заморозили активы европейской структуры «Сибура». Однако впоследствии компания добилась отмены ограничений через суд в Вене. Как объяснял автор расследования Сергей Ежов, решение было связано с тем, что подсанкционным акционерам принадлежало менее 50% холдинга, а сама компания не находилась под прямыми санкциями Евросоюза.

В отличие от прежней ситуации в Австрии, новые британские ограничения распространяются непосредственно на ПАО «Сибур Холдинг», независимо от санкционного статуса его акционеров. При этом решение Лондона само по себе не означает автоматической заморозки активов компании на территории Евросоюза.