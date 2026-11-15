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Новости

Ахтубинск подвергся налету дронов. Мониторинговые каналы сообщили об ударе по военному аэродрому, где испытывают самолеты

The Insider
Supernova+ / Telegram

Supernova+ / Telegram

В Ахтубинске Астраханской области ночью объявляли красный уровень угрозы из-за атаки беспилотников. Жители города слышали серию громких хлопков и видели вспышки в небе, пишет ростовское издание «Южный федеральный». По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, под удар попал военный аэродром, где испытывают новые самолеты. Независимого подтверждения попаданий по аэродрому пока нет.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/34665

Что известно о ночном налете

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в северной части региона сбили более 30 беспилотников. В Ахтубинске после обследования города повреждений городской инфраструктуры не обнаружили, красный уровень угрозы сняли. О состоянии аэродрома власти не сообщили.

«Южный федеральный» пишет, что жители Ахтубинска слышали около 20 громких звуков, похожих на взрывы. Издание не указывает, где именно они раздались. Exilenova+ насчитал не менее 30 взрывов в районе аэродрома. Канал Supernova+ также сообщил о пожаре.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/34664

Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 533 украинских беспилотников за ночь. Астраханская область вошла в список регионов, над которыми, по данным ведомства, сбили дроны. Той же ночью под удар попала промзона Нижнекамска, а в Таганроге из-за повреждения электроподстанции остановили поезда. Погиб главный инженер подстанции.

В Ахтубинске испытывают военные самолеты. В августе там повредили Су-34

На аэродроме находится 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России имени Валерия Чкалова. Центр проводит государственные испытания новых и модернизированных самолетов, вертолетов и их вооружения. В феврале 2023 года Евросоюз включил центр в список организаций, для которых действуют усиленные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

20 августа 2026 года украинские военные уже атаковали этот аэродром. На следующий день Генштаб ВСУ сообщил о повреждении истребителя-бомбардировщика Су-34 и разливе топлива. После удара были опубликованы спутниковые снимки аэродрома. Еще в июне 2024 года украинская военная разведка отчитывалась о первом поражении Су-57 в Ахтубинске. На опубликованных тогда снимках рядом с самолетом были видны воронки и следы пожара.

29 октября 2026 года на том же аэродроме сгорел Су-57. Украинский проект «Абсолютно надійне джерело» обнаружил на спутниковых снимках следы пожара и сообщил, что самолет загорелся при запуске двигателей. Украинская военная разведка позднее сообщила о взрыве во время запуска. Британская военная разведка назвала вероятной причиной пожара техническую неисправность.

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Публикация:«Ахтубинск подвергся налету дронов. Мониторинговые каналы сообщили об ударе по военному аэродрому, где испытывают самолеты»

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