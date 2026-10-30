На аэродроме в Ахтубинске в Астраханской области сгорел новейший истребитель Су-57 — OSINT-проект

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» сообщил, что всего потери российской авиации в октябре 2026 года составили 11 истребителей и 1 вертолет. Еще два истребителя Су-34 были частично повреждены.

Как писал The Insider, 23 июля Су-57 потерпел крушение возле села Луцино в Московской области во время тренировочного полета. Тогда потерю истребителя потвердили в Минобороны. До этого сообщалось о поражении нескольких Су-57 на аэродроме Шагол в Челябинской области, который находится примерно в 1700 км от границы Украины.

Су-57 — новейший российский многоцелевой истребитель, который относят к пятому поколению. Он совершил первый полет в 2010 году и считается самым современным самолетом в составе ВКС РФ. По открытым данным, на начало 2025 года на вооружении находилось около 30 таких машин, а их серийное производство идет медленно.

В предыдущие годы полномасштабной войны с Украиной ВСУ уже удавалось поражать Су-57. Так, в июне 2024 года Главное управление разведки Украины сообщало об ударе по аэродрому в Ахтубинске, в результате которого был поврежден как минимум один такой самолет. Тогда факт повреждения подтверждали и близкие к российской военной авиации Z-каналы.