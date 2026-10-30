Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.68

EUR

89.82

OIL

116.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1066

 

 

 

 

 

Новости

На аэродроме в Ахтубинске в Астраханской области сгорел новейший истребитель Су-57 — OSINT-проект

The Insider
Фото: «Ростех»

Фото: «Ростех»

На российском военном аэродроме Ахтубинска в Астраханской области сгорел многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщил украинский OSINT-проект «Абсолютно надійне джерело», проанализировавший спутниковые снимки. По данным проекта, это произошло 29 октября «в результате нештатной ситуации при запуске двигателей». Утверждается, что речь идет о четвертом случае потери или повреждении Су-57 с начала 2026 года.

В сообщении «Абсолютно надійне джерело» говорится:

«29 октября 2026 года на аэродроме Ахтубинска в результате нештатной ситуации при запуске двигателей загорелся (и полностью сгорел) российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Это уже четвертый Су-57 за 2026 год: два были поражены весной на аэродроме Шагол, еще один сбит „дружественным“ огнем 23 июля в Московской области. Учитывая производство максимум четырех самолетов в год, норма уже выполнена».

На опубликованных проектом спутниковых снимках видны следы пожара на стоянке истребителя Су-57.

Спутниковый снимок, на котором запечетлен пораженный Су-57

Спутниковый снимок, на котором запечетлен пораженный Су-57

OSINT-проект «Абсолютно надійне джерело»

Украинский  OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» сообщил, что всего потери российской авиации в октябре 2026 года составили 11 истребителей и 1 вертолет. Еще два истребителя Су-34 были частично повреждены.

Как писал The Insider, 23 июля Су-57 потерпел крушение возле села Луцино в Московской области во время тренировочного полета. Тогда потерю истребителя потвердили в Минобороны. До этого сообщалось о поражении нескольких Су-57 на аэродроме Шагол в Челябинской области, который находится примерно в 1700 км от границы Украины.

Су-57 — новейший российский многоцелевой истребитель, который относят к пятому поколению. Он совершил первый полет в 2010 году и считается самым современным самолетом в составе ВКС РФ. По открытым данным, на начало 2025 года на вооружении находилось около 30 таких машин, а их серийное производство идет медленно.

В предыдущие годы полномасштабной войны с Украиной ВСУ уже удавалось поражать Су-57. Так, в июне 2024 года Главное управление разведки Украины сообщало об ударе по аэродрому в Ахтубинске, в результате которого был поврежден как минимум один такой самолет. Тогда факт повреждения подтверждали и близкие к российской военной авиации Z-каналы.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«На аэродроме в Ахтубинске в Астраханской области сгорел новейший истребитель Су-57 — OSINT-проект»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  4. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле
  5. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте