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Новости

Опубликованы спутниковые снимки аэродрома Борисоглебск после ракетного удара, на них видны обломки уничтоженных СУ-34

The Insider
Аэродром Борисоглебск после атаки. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Аэродром Борисоглебск после атаки. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома Борисоглебск (Воронежская область), сделанные после ракетной атаки. Как ранее заявили ВМС Украины, в результате нанесенного в ночь на 15 октября удара ракетами комплекса «Нептун» были повреждены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре самолета были уничтожены и еще два – повреждены.

Русская служба Би-би-си публикует снимки компании Airbus Defence and Space, полученные агентством Reuters. На первом снимке виден аэродром до атаки, на нем можно различить шесть самолетов. Второй снимок размыт, на нем видны следы удара по стоянке самолетов.

Аэродром Борисоглебск, 11 октября 2026 года

Аэродром Борисоглебск, 11 октября 2026 года

Фото: Airbus DS / Reuters

Аэродром Борисоглебск, 11 октября 2026 года
Аэродром Борисоглебск, 15 октября 2026 года

OSINT-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ отмечает на спутниковых снимках места расположения шести пораженных украинскими ударами бортов.

Автор: Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

Автор: Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

Telegram-канал AviVector, анализируя спутниковые снимки от Airbus Defence and Space, пишет, что уничтожены четыре Су-34, а два других следа на местах стоянок бомбардировщиков — это следы от запуска двигателей еще до атаки.

Z-канал «Военный Осведомитель», опираясь на те же спутниковые снимки, утверждает, что «при наихудшем сценарии могло быть потеряно до 3–4 бомбардировщиков Су-34, находившихся на стоянках в эпицентре взрыва, а еще 2 могло быть повреждено». Z-каналы раскритиковали российскую практику «размещения авиации впритык друг к другу на открытых стоянках вне защитных ангаров», недостаточно эффективную маскировку и уборку последствий ударов, а также отсутствие информации со стороны российских властей про состояние бортов.

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Публикация:«Опубликованы спутниковые снимки аэродрома Борисоглебск после ракетного удара, на них видны обломки уничтоженных СУ-34»

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