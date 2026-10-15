Опубликованы спутниковые снимки аэродрома Борисоглебск после ракетного удара, на них видны обломки уничтоженных СУ-34

В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома Борисоглебск (Воронежская область), сделанные после ракетной атаки. Как ранее заявили ВМС Украины, в результате нанесенного в ночь на 15 октября удара ракетами комплекса «Нептун» были повреждены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре самолета были уничтожены и еще два – повреждены.

Русская служба Би-би-си публикует снимки компании Airbus Defence and Space, полученные агентством Reuters. На первом снимке виден аэродром до атаки, на нем можно различить шесть самолетов. Второй снимок размыт, на нем видны следы удара по стоянке самолетов.