Самый современный российский истребитель Су-57 разбился во время тренировочного полета в Подмосковье

Военный самолет Су-57 потерпел крушение возле села Луцино в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash. Модель самолета также называют «Коммерсантъ» и близкий к российской военной авиации Z-паблик «Воевода вещает». По данным «Коммерсанта», истребитель разбился во время тренировочного полета и не нес вооружения. По его данным, авария произошла во время тренировочного полета, летчик катапультировался.

Обновлено в 14:10. Минобороны России подтвердило крушение учебно-боевого самолета в Московской области, однако не уточнило его модель. По версии ведомства, авария произошла при взлете, предварительной причиной стала техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет, разрушений на земле нет.

Местный Telegram-канал «Звенигород» опубликовал серию фотографий с места происшествия. На снимках, сделанных с разных ракурсов, видны огонь и высокий столб густого черного дыма в районе Луцина. Канал также передавал со слов очевидцев, что пилот катапультировался, после чего самолет взорвался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по статье 351 УК РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Причины крушения также будут устанавливать военные эксперты и комиссия Минобороны.

Су-57 — новейший российский многоцелевой истребитель, который производитель и российские власти относят к пятому поколению. Самолет совершил первый полет в 2010 году и считается наиболее современным истребителем на вооружении российских ВКС. Официальных сообщений Минобороны России о крушении на момент публикации нет.