Эстония закроет все погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря после попытки ГРУ организовать диверсию на заводе беспилотников

Эстония закроет все погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря, сообщил эстонский МИД. Такое решение власти страны приняли после попытки поджечь предприятие оборонной компании Threod Systems, производящей беспилотники. По данным эстонской контрразведки, за организацией диверсии стояла российская военная разведка (ГРУ).

«Попытки России запугать, дестабилизировать нас или подорвать нашу безопасность будут иметь свою цену. Мы предпримем все необходимые шаги для защиты безопасности Эстонии», — заявили в МИД.

Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, глава МВД Игорь Таро намерен на следующей неделе внести в правительство предложение о закрытии всех автомобильных погранпереходов как для пешеходов, так и для транспорта. В ближайшие дни правительство определит, будет ли закрытие границы временным или бессрочным.

«Эстония уже существенно ограничила движение через погранпереходы в Россию и обратно, каждый раз предупреждая, что дальнейшая эскалация может привести к полному прекращению движения. Теперь этот момент настал», — заявил Таро.

По словам министра, у жителей Эстонии и водителей грузовиков, которые сейчас находятся в России, будет еще две недели, чтобы вернуться домой. После этого, предупредил Таро, дорога обратно может стать долгой и сложной. Он отметил, что закрытие границы позволит снизить риски для безопасности страны и предотвратить нарушения санкций.

Сейчас на российско-эстонской границе действуют три автомобильных погранперехода: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино. Все они работают с 7:00 до 19:00 по эстонскому времени, при этом через Нарву границу можно пересечь только пешком. Решение об ограничении работы всех погранпереходов в ночное время эстонские власти приняли еще в феврале 2026 года, а в августе продлили действие этого режима на неопределенный срок.

По данным МВД Эстонии, за первое полугодие 2026 года через эти три погранперехода границу пересекли около 444 тысяч человек — на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число пересечений границы транспортными средствами сократилось на 20%, до 35 тысяч.

В ночь на 14 ноября в волости Виймси к северу от Таллина была предотвращена попытка взрыва и поджога здания эстонской оборонной компании Threod Systems, продукция которой используется в Украине. По подозрению в причастности к нападению задержаны восемь человек из Латвии. Эстонские власти также ранее обвинили российские спецслужбы в организации поджога предприятия другого производителя беспилотной военной техники — Milrem Robotics — в августе этого года.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что российские спецслужбы используют пересечение границы для воздействия на людей, а ее закрытие позволит снизить угрозу для жителей Эстонии. По его словам, Россия стремится запугать Эстонию и ослабить ее поддержку Украины, однако ответ страны будет противоположным: Таллин продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.