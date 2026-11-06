США вернули военных в Эстонию после нескольких месяцев перерыва, вызванного пересмотром присутствия американской армии в Европе

В Эстонию прибыл контингент американской армии после нескольких месяцев перерыва в ротации, связанного с пересмотром военного присутствия США в Европе. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, прибытие военнослужащих подтвердили посольство США в Таллинне и министр обороны Эстонии Мартин Херем. Американские военные и техника находятся в стране уже более недели.

Речь идет о подразделении Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США. По словам представительницы американского посольства Келли Лонг, оно размещено в Эстонии в рамках запланированной девятимесячной ротации. Официальная церемония вступления подразделения в свои обязанности, во время которой будет поднят его флаг в знак начала присутствия в странах Балтии, состоится позднее в ноябре в Литве.

Предыдущее американское подразделение покинуло Эстонию летом 2026 года, после чего очередную ротацию приостановили на неопределенный срок. По данным ERR, до вывода войск в Эстонии находились от 500 до 700 американских военнослужащих, размещенных в Тапа, на юге страны и в других районах. После сокращения их численность упала до менее чем 100 человек. Тогдашний министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснял перерыв пересмотром Пентагоном структуры и численности американских войск в Европе.

23 сентября Министерство обороны Эстонии сообщило, что США возобновят ротацию в ноябре. По информации американской стороны, новое подразделение сопоставимо по численности и возможностям с выведенным ранее. В эстонском ведомстве также подчеркивали, что решение о его отправке принято отдельно от продолжающегося пересмотра американского военного присутствия в Европе.