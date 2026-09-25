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Евросоюз выделяет Эстонии €19 млн на строительство военной базы около границы с Россией

The Insider
Фото: Dmitri Fedotkin / ERR

Фото: Dmitri Fedotkin / ERR

Эстония построит военную базу в Нарве — рядом с российской границей — к 2028 году. Об этом сообщает местное издание ERR. Ее возведение обойдется в €20,5 млн, из которых €19 млн выделит Евросоюз из Фонда сплочения. Изначально на проект планировали потратить €15 млн.

Эстония планирует построить и открыть военную базу в Нарве к лету 2028 года. Как рассказал представитель Центра государственных оборонных инвестиций республики Андо Воогма, изначально проект должен был обойтись в €15 млн, однако из-за войны в Иране и роста цен на нефть оценка стоимости строительства изменилась — расходы увеличились на €5 млн. Кроме того, пришлось перенести и сроки открытия объекта: изначально его планировали сдать к концу 2027 года. Большую часть суммы — €19 млн — выделит Евросоюз из Фонда сплочения.

Ожидается, что на военной базе эстонских Сил обороны постоянно будут размещаться 200 военнослужащих. При необходимости она сможет вместить 1000 военнослужащих — 500 мест предусмотрено в зданиях, еще 500 мест могут развернуть в палатках на территории базы.

Как отмечает издание, военные появятся на этом месте раньше лета 2028 года. До завершения проекта на территории разместят контейнерный городок для военнослужащих. Его открытие планируют на январь-февраль 2027 года.

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Публикация:«Евросоюз выделяет Эстонии €19 млн на строительство военной базы около границы с Россией»

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