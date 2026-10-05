Эстония перебрасывает войска к границе с Россией и готовится наносить удары вглубь РФ в случае нападения — FT

Эстония меняет оборонную стратегию, перебрасывая основные боевые подразделения ближе к границе с Россией и наращивая возможности для ударов на сотни километров вглубь российской территории в случае нападения. Новая доктрина получила название «активная оборона», пишет Financial Times со ссылкой на эстонских военных и представителей разведки.

Штаб 1-й пехотной бригады, основной боевой силы сухопутных войск Эстонии, переводят из Тапа в Йыхви, примерно в 50 км от российской границы. В самой Нарве строят еще одну базу: постоянно там будут находиться около 200 военнослужащих, а в случае кризиса объект сможет принять до тысячи человек. Эстонское Минобороны объясняло создание базы необходимостью защищать страну «с первого метра».

Речь идет об отказе от прежнего подхода, при котором в случае вторжения эстонские войска должны изматывать противника и ждать прибытия основных сил НАТО. Принцип «активной обороны» появился и в обновленной Концепции национальной безопасности Эстонии, которую парламент формально одобрил 10 июня. Документ предусматривает готовность действовать «быстро и решительно», а расходы непосредственно на военную оборону должны составлять не менее 5% ВВП.

До 18 дальнобойных установок

Одновременно Эстония резко наращивает дальнобойную артиллерию. The Insider подсчитал, что с учетом уже полученных и заказанных систем страна должна получить в общей сложности 18 установок HIMARS и Chunmoo, способных использовать боеприпасы для ударов на сотни километров.

Первоначальный контракт предусматривал поставку шести американских HIMARS; в 2026 году Минобороны заложило закупку еще трех установок. Максимальная дальность закупаемых для них боеприпасов достигает 300 км. Эстонское Минобороны ранее прямо описывало эту возможность как способность наносить высокоточные удары на глубину до 300 км.

Еще шесть южнокорейских K239 Chunmoo Эстония заказала в конце 2025 года, а в мае докупила еще три. Эти системы могут применять баллистические ракеты CTM-290 дальностью до 290 км. После исполнения контрактов у Эстонии будет девять HIMARS и девять Chunmoo. FT отмечает, что Петербург находится примерно в 260 км от нынешней основной базы в Тапа и попадает в радиус действия таких систем.

Расходы Эстонии на оборону в этом году выросли сразу на 42% — с €1,7 млрд до €2,4 млрд, или 5,4% ВВП, следует из данных Минобороны. Более половины оборонного бюджета — €1,27 млрд — приходится на закупки вооружений.

При этом эстонская разведка не считает нападение России неизбежным или близким. В опубликованном в феврале докладе Служба внешней разведки сообщила, что Кремль, по ее оценке, не намерен нападать на Эстонию или другую страну НАТО в течение ближайшего года. Однако российская военная реформа в дальнейшем увеличит возможности армии РФ, предупреждает ведомство.

Как отмечает FT, военные опасаются прежде всего ограниченной операции, например захвата Нарвы, целью которой могло бы быть испытание готовности союзников выполнить пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне.

The Insider недавно писал, что строительство базы в Нарве стоимостью €20,5 млн планируют завершить к лету 2028 года. €19 млн на проект выделит Евросоюз. На постоянной основе там разместят подразделение 1-й пехотной бригады, а при необходимости база сможет принимать дополнительные силы и союзников.